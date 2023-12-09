落實拜習會共識？ 白宮：到現在還沒恢復雙邊軍事溝通

上月的拜習會談定恢復雙邊軍事溝通管道，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）8日表示，即便是資深官員和戰區司令的溝通都還沒恢復，與中國大陸尚未有新的國防部長有關。

柯比在空軍一號上答覆記者提問，說明美中軍事溝通的最新狀況；他表示，中方尚未宣布新的防長，所以部長級對話還沒展開，美國非常希望能恢復資深官員和戰區司令的溝通管道。

但這樣的期待也還沒實現，柯比表示，之所以還沒落實的原因之一，與中國大陸還沒有國防部長有關，美國敦促北京盡快指定部長；美國非常希望能恢復溝通管道，當談到局勢緊張，軍事溝通管道尤為重要，能降低誤判與誤解。

在拜習會前，中國大陸政壇大地震，原任的國防部長李尚福8月29日最後一次公開露面，10月24日被免職，不透明的運作過程引發國際關注。

美國總統拜登上月15日在舊金山與中國大陸國家主席習近平舉行4小時的峰會，拜登當時表示，美中說好建立元首熱線，也要恢復軍事溝通管道，召集專家討論與AI相關的安全風險問題，並合作打擊鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月6日與中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅通話，雙方事後聲明均提到甫落幕的拜習會，王毅也說要將元首舊金山會晤的共識落到實處。