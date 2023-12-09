快訊

108課綱大刪古文？ 朱宥勳：問題癥結是有人看不懂這6個字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

落實拜習會共識？ 白宮：到現在還沒恢復雙邊軍事溝通

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
圖為拜習會結束，大陸國家主席習近平要上車時，美國總統拜登與習近平再度握手。中國大陸看台灣大選，不論最終誰當選，其一個中國立場恐不會改變。（歐新社） 王若馨
圖為拜習會結束，大陸國家主席習近平要上車時，美國總統拜登與習近平再度握手。中國大陸看台灣大選，不論最終誰當選，其一個中國立場恐不會改變。（歐新社） 王若馨

上月的拜習會談定恢復雙邊軍事溝通管道，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）8日表示，即便是資深官員和戰區司令的溝通都還沒恢復，與中國大陸尚未有新的國防部長有關。

柯比在空軍一號上答覆記者提問，說明美中軍事溝通的最新狀況；他表示，中方尚未宣布新的防長，所以部長級對話還沒展開，美國非常希望能恢復資深官員和戰區司令的溝通管道。

但這樣的期待也還沒實現，柯比表示，之所以還沒落實的原因之一，與中國大陸還沒有國防部長有關，美國敦促北京盡快指定部長；美國非常希望能恢復溝通管道，當談到局勢緊張，軍事溝通管道尤為重要，能降低誤判與誤解。

在拜習會前，中國大陸政壇大地震，原任的國防部長李尚福8月29日最後一次公開露面，10月24日被免職，不透明的運作過程引發國際關注。

美國總統拜登上月15日在舊金山與中國大陸國家主席習近平舉行4小時的峰會，拜登當時表示，美中說好建立元首熱線，也要恢復軍事溝通管道，召集專家討論與AI相關的安全風險問題，並合作打擊鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月6日與中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅通話，雙方事後聲明均提到甫落幕的拜習會，王毅也說要將元首舊金山會晤的共識落到實處。

美國 舊金山

延伸閱讀

拜登政府擬提新規 聘「互惠生」外國保母開銷恐翻倍

拜登願妥協 移民政策趨嚴換軍援烏克蘭

拜登政府學貸豁免計畫 逾360萬人受益

不甩拜登呼籲 參院共和黨擋援烏預算：先鞏固邊境

相關新聞

美內華達大學槍案3死1傷 台教授罹難

美國拉斯維加斯內華達大學（ＵＮＬＶ）六日中午十一點半左右（台灣時間七日凌晨三點半）發生三死一傷校園槍擊案，槍手已遭警方擊...

落實拜習會共識？ 白宮：到現在還沒恢復雙邊軍事溝通

上月的拜習會談定恢復雙邊軍事溝通管道，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）8日表示，即便是資深官員和戰區...

婚禮當天變喪禮！新郎尚未走出喪妻悲痛 岳母還要告他爭產

美國一對新人在婚禮當天不幸遇上酒駕車禍，新郎重傷送醫治療，新娘則當場死亡。對新郎來說，婚禮當天失去心愛的妻子已經夠心碎，但更令他傷心的是，妻子過世後岳母開始對他提起訴訟，出面搶奪女兒死後留下的遺產。

哈佛等3名校深陷反猶風波 校長國會聽證挨批道德敗壞

美國國會議員對3所頂尖大學校園內的反猶太主義趨勢展開調查。3所大學學生呼籲對猶太人進行種族滅絕，但是3位校長對於此舉是否...

賓大校長出席眾院反猶聽證會 金主要求辭職「否則撤31億捐款」

美國常春藤名校賓州大學的校長馬季爾（Liz Magill）日前出席美國眾議院一場關於校園反猶主義的聽證會，卻對一位眾議員...

中共打過來怎辦？ 美共和黨總統初選參選人：絕對派兵保護台灣

美國共和黨總統初選辯論，前紐澤西州長克里斯蒂、前美國駐聯合國大使海利都表示，如果中國入侵，將出兵保護台灣；佛羅里達州長迪尚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。