白宮千億美元援以、烏、台 遭擋

美國共和黨參議員六日擋下一項援助烏克蘭、以色列和台灣的一○六○億美元法案，國會今年底前恐怕不會再增加援烏資金，儘管白宮警告烏克蘭迫切需要支援。由於這項包裹方案排除共和黨要求的移民改革措施，共和黨因此不願讓法案順利通過。

這場投票讓美國總統拜登挫敗，拜登稍早警告國會，「別讓普亭贏了」，並稱普亭若在烏克蘭獲勝，將攻擊北約組織國家。

這項包裹方案包括約六百億美元經費援助烏克蘭，以及向以色列提供約一百億美元，還有七十四億美元援助台灣和太平洋地區，以及一百卅六億美元邊境資金。

參院民主黨領袖舒默原本承諾把共和黨人要求的邊界安全措施納入方案中，以確保獲得通過第一道程序障礙所需的六十票。但最終所有共和參議員投下反對票，法案以四十九票贊成比五十一票反對闖關失敗。共和黨人指出，每天約有一萬名移民從墨西哥入境，但政府卻沒有採取行動。

該法案包括一系列邊境管制措施，不過共和黨人堅持必須進一步限制移民庇護和偷渡客假釋申請。民主黨進步派則施壓拜登拒絕對移民議題的廣泛要求，否則形同關閉邊界。

拜登引領全球聯盟支持烏克蘭，但援烏問題如今成為美國政治內鬥籌碼。法案被共和黨擋下後，拜登說：「走到這一步令人震驚，共和黨人竟願意送給普亭他所希望的最大禮物。」拜登也說，他將接受「在邊境政策上大幅讓步」，包含增加邊境預算；但共和黨必須妥協，不能要他照單全收。

參院民主黨領袖舒默批評共和黨「挾烏克蘭預算為人質」，共和黨領袖麥康諾反擊說，參院不可能原封不動通過一項沒有修正邊境政策的預算案。

五角大廈六日宣布一點七五億美元對烏克蘭軍援，包含防空飛彈、海馬士多管火箭系統和各式彈藥。俄烏戰爭去年二月爆發以來，美國國會批准援助烏克蘭逾一千一百卅億美元。

白宮國安顧問蘇利文說，國會不讓此案過關，烏克蘭自衛和反攻能力將因此受限。美國國防部則說，他們仍有四十八億美元軍援經費額度，足夠讓烏軍撐過冬天。