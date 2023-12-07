共和黨辯論最終戰 候選人盼追近川普

參與共和黨初選辯論的候選人們均盼透過辯論出線，挑戰前總統川普！共和黨近日將在阿拉巴馬大學舉辦最終場辯論，各界關注前聯合國大使海莉與前佛州州長德尚特誰能成為第二名，與穩居領先的川普競爭。川普因為領先優勢太大，並沒有參與辯論，而海莉的聲勢快速接近過去長期第二的德尚特，也引發關注。

海莉、德尚特PK

根據《半島電視台》報導，共和黨將舉行第4場，也是最後一場的黨內初選辯論，目前剩下的候選人有海莉、德尚特、印度裔科技巨擘拉馬斯瓦米，還有前紐澤西州州長克里斯汀。目前民調是由德尚特領先，但海莉在3場辯論後聲勢急起直追，與德尚特僅差約2到3%。

《金融時報》提到，海莉近日受到包括摩根大通老闆戴蒙、還有就業社群軟體LinkedIn的創辦人霍夫曼與黑石基金的執行長芬克稱讚，認為她過去的歷練與穩健的外交政策，是足以擔當總統大位的人選。

而且海莉在共和黨起跑初選的新罕布夏州與南卡羅萊納州與德尚特的差距更近，若能在前幾州獲得較多選民支持，有利之後繼續在初選中存活。共和黨第一場初選將在明年1月15日從愛荷華州啟動，接著就是新罕布夏州與南卡羅萊納州。

川普不在意辯論

雖然海莉與德尚特的差距拉近，但雙方在黨內僅各擁有10到12%的支持度，超過一半的共和黨人仍支持前總統川普，他雖然面臨91項司法指控，但仍毫不畏懼，透過自己的社群軟體TruthSocial積極宣傳自己被政治迫害，也讓許多民眾死心塌地的支持他。

他也因為自己支持度太高，並沒有參加共和黨的初選辯論。而面對海莉的步步進逼，德尚特陣營的發言人葛里芬則批評海莉並非真正的共和黨右派，如果她出線，將會制訂開放美墨邊境的移民政策，對中國門戶大開，對美國勞工抽重稅，還要求使用社群軟體的民眾要跟政府登記，完全就是個「自由派」。

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