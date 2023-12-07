拜登拚2032年電動車佔上路新車7成 共和黨力阻

由共和黨主導的美國聯邦眾議院今天投票，擋下拜登政府力拚減排的電動車立法規範。相關規範原本將讓美國在2032年底前，上路新車裡67%為電動車。

路透社報導，共和黨籍眾議員沃伯格（TimWalberg）說：「雖然電動車在今後汽車業會是吃重角色，但華府不應漠視像氫能、油電混和內燃機等其他技術。」

眾院封阻拜登政府電動車規範的表決，今天以221對197票通過，其中民主黨有5票倒戈加入共和黨的216票；白宮揚言將予否決。白宮表示，眾院這項表決對美國環保署（EPA）頒布汽車法規是莫大傷害。

尋求重返白宮寶座的前總統川普已表明，他要扭轉拜登政府的電動車規範。

美國環保署今年4月表示，擬妥的2027到2032年相關規範標準，將比現行2021到2026的標準減少56%的碳排，並預估藉由這類規範，讓美國到2055年時可減少超過90億噸碳排，90億噸相當於美國去年全年碳排的2倍以上。新版規範訂於明年初定案。

不過車商與聯合汽車工會（UAW）呼籲拜登政府在定案版時別過於嚴苛。

代表通用汽車、福特汽車、克萊斯勒母公司斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）3大美國車企勞工的聯合汽車工會7月時指出，環保署草擬的新規「最好要反映遵循的可行性，讓預計供（零排放車輛）採用的標準具可行程度，再逐步提高嚴格度並於更長時間內實現。」

另一代表主要汽車製造商的團體也疾呼標準需放寬，稱行政部門擬議的內容「既不合理也做不到」，批評是「純為電動車量身打造」。

向來力推氫能車的日本豐田汽車也批評美國環保署草擬的嚴格要求「過於極端、超出以往常規」。

但眾院能源暨商業委員會的民主黨龍頭議員帕隆（Frank Pallone）今天表示，共和黨人試圖藉立法將多年的交通潔能創新帶偏，想把汙染加諸民眾。