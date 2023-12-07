聯邦環評可能無法豁免？台積電美國廠進度再遇延誤風險

彭博資訊引述知情人士報導，台積電（2330）美國亞利桑那州鳳凰城設廠進度，可能面臨重大延誤。主要是設計用來加速半導體設廠的聯邦級環評豁免措施，遭到眾議院議長強生與部分共和黨議員反對，因此被從必須通過的國防立法中剔除。

彭博指出，美國商務部部長雷蒙多準備趕在今年底以前核出第一筆根據晶片法案（Chips Act），儘快推動晶片自製的一大關鍵，就是要靠這個豁免條件。該條件讓取得2022年晶片法案資助的設廠案，得以免除聯邦環評核准。

彭博分析，一旦不能豁免中央級的環評程序，包括台積電亞利桑那廠、英特爾俄亥俄州廠、三星德州廠以及其他半導體設廠案，恐將因為需要取得聯邦環評核可，進度明顯推遲。

半導體設廠案如果要根據國家環保政策法案來進行環評的話，程序一般需要數個月，有些甚至要花數年時間。

支持豁免條件的亞利桑那州民主黨籍參議員凱利（Mark Kelly），以及德州共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）在最近的媒體訪談中表示，他們一直在與反對豁免的議員協商，無論反對理由是基於意識形態或是政治策略。

兩位議員希望最後能促成豁免通過，凱利強調，「我們如果想要工廠蓋起來，就要讓它通過」。克魯茲也說，「經濟與國家安全實在太重要，我們的爭鬥應該在此打住」，他將拚全力促成豁免條件早日立法。