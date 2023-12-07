快訊

巨人軍來台／終結者大勢來了！12日開賣記者會 傑比兔也會到

美內華達大學驚傳槍響！釀3死1命危 67歲槍手是外校教授、已身亡

亡國感下司法不正義？向心共諜洗錢案無罪 「射3箭」跨海宣戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美內華達大學驚傳槍響！釀3死1命危 67歲槍手是外校教授、已身亡

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國內華達州大學拉斯維加斯分校6日驚傳槍擊，造成至少3人喪命、1人重傷命危，拉斯維加斯市警局證實槍手已死亡，未說明死因。特種武器和戰術部隊緊急出動。法新社
美國內華達州大學拉斯維加斯分校6日驚傳槍擊，造成至少3人喪命、1人重傷命危，拉斯維加斯市警局證實槍手已死亡，未說明死因。特種武器和戰術部隊緊急出動。法新社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當地時間6日，美國內華達州大學拉斯維加斯分校（UNLV）驚傳槍擊事件，造成至少3人喪命、1人重傷命危，拉斯維加斯市警局證實槍手已死亡，未說明死因。

執法部門消息人士透露，槍手是一名67歲技職學院教授，平時和喬治亞州及北卡羅來納州的學校有往來，目前不清楚和內華達大學的關聯。警方在通知其家人前暫不公布姓名。

當地警方在上午11時45分接獲報案，表示靠近商學院的畢姆大樓（Beam Hall）周邊發生槍擊，另有通報對面學生會大樓內也有槍擊；校方緊急疏散校內人員，或者就地尋找安全掩護。

槍手死於午間12時37分。

目前校方決議封校至本周結束，大學附近的拉斯維加斯哈利里德國際機場（Las Vegas Harry Reid International Airport）航班也出於「安全事件」受到影響。

總統拜登也向死者家屬表達哀悼，並呼籲國會共和黨人盡速禁止攻擊性武器和大容量彈匣的法令。

拉斯維加斯 槍擊 美國

延伸閱讀

美內華達大學爆槍擊 警：嫌犯已身亡 數人受害

台南將軍槍擊案不到40小時破案 槍手竟是私壇宮主

台男柬埔寨遭槍殺案傳3台人涉案 主謀、槍手已逃回台

警追緝不捨！台南北門槍擊案槍手才落網 56歲主嫌今投案

相關新聞

美內華達大學驚傳槍響！釀3死1命危 67歲槍手是外校教授、已身亡

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當地時間6日，美國內華達州大學拉斯維加斯分校（UNLV）驚傳槍擊事件，造成至少3人喪命...

不滿邊境措施不符預期 美參院共和黨人擋援烏、台、以包裹法案

英國衛報報導，美國參議院共和黨人不滿邊境管制措施不嚴，全員否決一項援助烏克蘭、以色列和台灣的資金法案，國會今年底前恐怕不...

聯邦環評可能無法豁免？台積電美國廠進度再遇延誤風險

彭博資訊引述知情人士報導，台積電（2330）美國亞利桑那州鳳凰城設廠進度，可能面臨重大延誤。主要是設計用來加速半導體設廠...

美內華達大學槍擊至少3死1重傷 犯嫌身亡

美國內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, LasVegas）今天爆發槍擊案，警方表示至少...

麥當勞開起星巴克？新概念店賣客製化飲料 首家本周開幕

麥當勞周三宣布，即將在有限地區的少數幾個地點開始測試取名CosMc’s的小型概念店，主要提供客製化飲料，感覺很像星巴克。

麥卡錫宣布月底離開國會 共和黨優勢席位再受挫

美國聯邦眾議院前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）6日宣布，將在月底請辭議員職務，離開國會；這是共和黨本月痛失的第二位眾議員，相比民主黨現有席次只剩下7席優勢，壓縮重大法案的攻防勝算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。