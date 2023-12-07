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美內華達大學驚傳槍響！釀3死1命危 67歲槍手是外校教授、已身亡
美國有線電視新聞網（CNN）報導，當地時間6日，美國內華達州大學拉斯維加斯分校（UNLV）驚傳槍擊事件，造成至少3人喪命、1人重傷命危，拉斯維加斯市警局證實槍手已死亡，未說明死因。
執法部門消息人士透露，槍手是一名67歲技職學院教授，平時和喬治亞州及北卡羅來納州的學校有往來，目前不清楚和內華達大學的關聯。警方在通知其家人前暫不公布姓名。
當地警方在上午11時45分接獲報案，表示靠近商學院的畢姆大樓（Beam Hall）周邊發生槍擊，另有通報對面學生會大樓內也有槍擊；校方緊急疏散校內人員，或者就地尋找安全掩護。
槍手死於午間12時37分。
目前校方決議封校至本周結束，大學附近的拉斯維加斯哈利里德國際機場（Las Vegas Harry Reid International Airport）航班也出於「安全事件」受到影響。
總統拜登也向死者家屬表達哀悼，並呼籲國會共和黨人盡速禁止攻擊性武器和大容量彈匣的法令。
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