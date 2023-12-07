聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登：若非川普 不一定拚連任

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

八十一歲的拜登總統是美國史上年紀最大的現任元首，如今施政不滿意度遠超過滿意度，選民對他的體能是否足以應付職務所須出現疑慮。福斯新聞網報導，拜登五日在一場募款活動上對支持者說，如果不是因為前總統川普想要再次入主白宮，不確定自己會不會在二○二四年尋求連任。

拜登的談話透露，若非川普決定再戰二○二四，拜登可能並無計畫爭取第二任。

拜登五日在一場於波士頓郊區私人寓所舉辦的募款活動上對支持者說：「如果川普沒有參選，我不知道我是否會參選。不過，為了國家著想，我們不能讓他勝選」。

報導指，拜登這段話坦白說出尋求連任理由。拜登與民主黨先前都曾強調，川普如果再次執政，對美國民主將帶來高度威脅。拜登對於川普再度執政提出警告說，川普現在索性都不隱藏了，直接告訴大家如果重新執政打算會怎麼做，「他直接講了大白話」。

強調川普對民主的威脅一直是拜登陣營政見主軸，時間可以追溯回到拜登在二○一九年四月宣布角逐二○二○年總統大選之際。

福斯新聞網報導，拜登在五日的募款活動上同時強調，川普最近加強呼籲推翻俗稱歐記健保的「可負擔健保法」。「可負擔健保法」是在前總統歐巴馬任內通過立法，當時拜登為副總統。

拜登還提及川普稱呼對手是「害蟲」。「害蟲」是二戰獨裁者希特勒和墨索里尼使用的字眼，白宮譴責川普與獨裁者相互呼應。

川普在共和黨總統初選支持度遙遙領先，拜登自認為是最有實力能擋下川普重回白宮的民主黨候選人。不過，紐約時報上月發表的民調顯示，六個關鍵決勝州中，川普在其中五個領先拜登，顯示拜登選情不妙。

拜登 川普 健保

延伸閱讀

外交政策雜誌：美國印太聯盟網絡歷來最穩固

美軍魚鷹機8名機組員據信全罹難 日相岸田致哀

被問再次當選會不會濫權報復？川普答：只會在上任第一天當獨裁者

麗茲錢尼：考慮以第三黨選2024總統 避免川普再進白宮

相關新聞

眾院推彈劾拜登調查 下周投票

美國眾議院議長強生五日宣布，將舉行全院投票，正式授權共和黨所主導、正在進行的拜登總統彈劾調查。共和黨領袖說，投票預定下周...

拜登：若非川普 不一定拚連任

八十一歲的拜登總統是美國史上年紀最大的現任元首，如今施政不滿意度遠超過滿意度，選民對他的體能是否足以應付職務所須出現疑慮...

別讓普亭贏了 拜登促國會盡快通過援助烏克蘭預算

「別讓普亭贏了。」美國總統拜登6日在白宮敦促國會盡快通過援助烏克蘭的追加預算，他說，若俄羅斯總統普亭（Vladimir ...

美國首位遭罷黜眾議長 麥卡錫：今年底離開國會

美國聯邦眾議院前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在「華爾街日報」今天刊登的文章中宣布，他將辭去眾議員職位，於今...

外交政策雜誌：美國印太聯盟網絡歷來最穩固

美國媒體報導，2023年即將結束的此刻，美國在印太地區的聯盟與夥伴關係可說是歷來最穩固。歷經前總統川普執政混亂4年後，現...

拜登民調低迷 民主黨明日之星全都坐等川普當選？

美國總統拜登支持率持續低迷，民調也顯示他可能在明年大選中輸給前總統川普，民主黨黨內和其支持者的焦慮在近幾周加劇。許多人在問，除了毫無贏面的女作家威廉森等人，難道一些民主黨大咖就不能在黨內挑戰拜登嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。