拜登：若非川普 不一定拚連任

八十一歲的拜登總統是美國史上年紀最大的現任元首，如今施政不滿意度遠超過滿意度，選民對他的體能是否足以應付職務所須出現疑慮。福斯新聞網報導，拜登五日在一場募款活動上對支持者說，如果不是因為前總統川普想要再次入主白宮，不確定自己會不會在二○二四年尋求連任。

拜登的談話透露，若非川普決定再戰二○二四，拜登可能並無計畫爭取第二任。

拜登五日在一場於波士頓郊區私人寓所舉辦的募款活動上對支持者說：「如果川普沒有參選，我不知道我是否會參選。不過，為了國家著想，我們不能讓他勝選」。

報導指，拜登這段話坦白說出尋求連任理由。拜登與民主黨先前都曾強調，川普如果再次執政，對美國民主將帶來高度威脅。拜登對於川普再度執政提出警告說，川普現在索性都不隱藏了，直接告訴大家如果重新執政打算會怎麼做，「他直接講了大白話」。

強調川普對民主的威脅一直是拜登陣營政見主軸，時間可以追溯回到拜登在二○一九年四月宣布角逐二○二○年總統大選之際。

福斯新聞網報導，拜登在五日的募款活動上同時強調，川普最近加強呼籲推翻俗稱歐記健保的「可負擔健保法」。「可負擔健保法」是在前總統歐巴馬任內通過立法，當時拜登為副總統。

拜登還提及川普稱呼對手是「害蟲」。「害蟲」是二戰獨裁者希特勒和墨索里尼使用的字眼，白宮譴責川普與獨裁者相互呼應。

川普在共和黨總統初選支持度遙遙領先，拜登自認為是最有實力能擋下川普重回白宮的民主黨候選人。不過，紐約時報上月發表的民調顯示，六個關鍵決勝州中，川普在其中五個領先拜登，顯示拜登選情不妙。