眾院推彈劾拜登調查 下周投票

美國眾議院議長強生五日宣布，將舉行全院投票，正式授權共和黨所主導、正在進行的拜登總統彈劾調查。共和黨領袖說，投票預定下周舉行。

強生表示，眾院正處在「轉折點」，他指控白宮「搪塞」前議長麥卡錫九月發動的調查，稱拜登政府「拒絕移交關鍵證人，讓他們能夠受傳喚作證」。

強生說，拜登政府「拒絕移交國家檔案館的數千份文件，如果眾議院要遵循自身憲政職責，就別無選擇，將正式就啟動彈劾調查進行全院表決，以便傳票在法院受到挑戰時，我們將處在我國憲法權威的高點」。

強生明確指出，這次投票並非表決彈劾拜登，而是容許國會議員在彈劾調查上「繼續前進」，也相信共和黨團會拿到所需票數，而同黨的溫和派眾議員「明白這不是一個政治決定」。

強生說，這是一個法律與憲政決定，「不管某人支持或反對彈劾，現在都沒有意義。我們必須繼續我們的法律職責，這才是此次表決的唯一意義」。

眾院多數黨領袖史卡利斯與黨鞭埃莫爾等共和黨眾院領導人說，預計下周舉行表決，但沒有說明將在哪一天舉行。眾院定十四日休會。

共和黨眾議員指控拜登直接參與家族的商業往來，並從中獲益，但沒有提出證據。白宮則稱眾院的調查是「展現極端政治最醜陋的一面」。眾院已經舉行了一次公聽會，但沒有提出新證據。

白宮發言人山姆斯在上周的一份備忘錄中，駁斥白宮妨礙眾院調查的說法。他表示，共和黨眾議員已查閱三萬五千頁財務紀錄並進行卅六小時的證人訪談等等。

眾院另發出傳票，傳喚此案關鍵人物、拜登兒子杭特十三日閉門作證。杭特說，他願意作證，但要求過程公開。

儘管投票通過可使彈劾調查正式化，甚至讓眾院在調查結束後通過彈劾案，但一旦提交民主黨占多數的參院，肯定難以過關，同時參院共和黨人對於彈劾拜登之事一直反應冷淡。