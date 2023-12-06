有多少錢才會幸福？ 美國千禧世代：年收須達1662萬

美國一項有關財富與幸福感的調查結果顯示，千禧世代普遍認為自己的年收入必須達52.5萬美元（約新台幣1662萬），才會感到幸福、富足。其他年齡層的美國人是否也有相同薪資需求？財富如何實際提升人們的幸福感？

美國金融服務公司Empower今年（2023）8月與市調諮詢公司哈里斯（Harris Poll）一同針對2034名17歲及以上的美國人進行問卷調查，日前發表的結果顯示，近六成受訪者認同「錢可以買到幸福」這一觀點，而有超過七成受訪者也表示錢能夠解決困擾他們多時的生活難題。

那，幸福究竟值多少錢呢？受訪者給出的平均答案是：總值120萬美元(約新台幣3778萬元)的資產、28.4萬美元(約新台幣894萬元)的年收入。與此同時，調查結果也顯示，男性受訪者的理想薪資為38.1萬美元，遠高於女性受訪者提出的18.3萬美元。

然而，據財經新聞網《市場觀察》（MarketWatch）報導，美國國人去年年薪中位數僅為5萬美元，遠遠低於問卷調查受訪者所提出的理想薪資。而美國近期通貨膨脹率居高不下，聯準會為了抑制通膨不斷加息，讓七成受訪者表示自己正面臨經濟壓力，並且自認必須把退休時間往後延。

千禧世代對薪資要求最高

若再從年齡層做比較，相較於其他年齡層的受訪者，出生於1981至1996年間的千禧世代，對薪資的要求最高，其次是理想薪資為13萬美元的X世代，以及理想薪資為12.8萬美元的Z世代。嬰兒潮世代（Baby Boomer）受訪者的薪資要求最低，他們認為年收入只要達到12.4萬美元，自己就會感到幸福。

如此看來，千禧世代渴望獲得52.5萬美元年收入，比其他年齡層受訪者所提出的理想收入高出近五倍，這是否為不切實際的幻想？

外媒《商業內幕》（Business Insider）指出，著名經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主康納曼（Daniel Kahneman）以及賓州大學華頓商學院經濟學家基林斯沃思（Matthew Killingsworth）今年3月就曾聯手發表一項研究，結果顯示對於一般民眾而言，收入愈高、幸福感確實就愈高，而收入增加的上限正好為50萬美元。一旦跨越50萬美元的門檻，人們的幸福感就不會隨著收入同步增加。

由此可見，千禧世代對年收入的期待其實也並非毫無依據，他們確實會因為52.5萬美元年收入而感到更加幸福。

千禧世代的理想薪資又為何會高於他人？對此，《市場觀察》解釋道，「千禧世代正好處在需要做出重大經濟決策的年齡階段，例如他們需要考慮買房、養育子女等問題，因此普遍認為自己需要獲得相對較高的年薪，才會感到幸福。」

美國網路媒體《Vice》則指出，千禧世代至今已經歷了「兩次經濟衰退、房租暴漲、能源費用不斷攀升、學貸負擔愈發沈重」等危機，薪資漲幅遠遠跟不上通貨膨脹的增長步伐，自然而然會認為自己需獲得更高薪資才有辦法負擔日常開銷、維持一定生活水準，從而感到富足快樂。

不求富可敵國，只求不負債

各世代美國人理想年收入12萬美元起跳，這是否意味著人人都懷揣著富豪夢？其實不盡然。

哈里斯問卷調查結果顯示，大多數受訪者並沒有立志成為百萬、億萬富豪，他們為自己立下的理財相關目標主要為「能夠即時繳付生活費及各種帳單」「不負債」「能夠負擔稍微昂貴一點、品質好一點的『日常奢侈品』，並且不需要為此瞻前顧後」「擁有屬於自己的房子」等等，而超過八成受訪者認為，只要他們「無需在經濟上依賴他人」「經濟能力足以應付突發狀況」，就已稱得上是達到幸福、富足的境界了。

值得關注的是，對於超過六成的千禧世代受訪者來說，幸福、富足也意味著他們可以毫無顧慮地享受生活中的「小確幸」，例如他們願意每日花費7美元買一杯自己喜歡喝的咖啡，因為「這杯咖啡能夠讓他們感受到快樂。」

最後，哈里斯問卷調查報告強調，無論屬於哪個年齡層，超過七成受訪者相信「制定明確的理財計劃能夠讓他們感到幸福」，因此，確保民眾可獲得理財相關資訊也顯得格外重要。

（本文出自2023.12.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）