快訊

雪白美景降臨！玉山凌晨零下6.6度低溫 北峰觀測到霧淞

比起擔憂戰爭更不滿經濟 紐時：沮喪的年輕選民 大選關鍵變數

唐禹哲瞞當爸11年 前女友閨密抱不平：你說婚宴後會登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登：如果川普沒有再度競選 不確定自己是否會尋求連任

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登。法新社
美國總統拜登。法新社

美國總統拜登5日表示，如果共和黨對手、前總統川普沒有再度出馬競選，他不確定自己明年是否會尋求連任。

今年81歲的拜登在麻薩諸塞州韋斯頓（Weston）募款活動中表示，「如果川普沒有參選，我不確定我是否會競選連任。我們不能讓他獲勝。」

CNN報導，此番言論表明，若不是川普決定再次參選，拜登可能不會尋求連任。

拜登長期以來一直視自己為保衛國家免受川普政府侵害的最佳人選，並將即將到來的選舉視為捍衛民主。

拜登指出，「川普甚至已不再隱藏。他告訴我們他要做什麼…他已直言不諱了。」

拜登提及川普最近提出欲廢除平價醫療法（Affordable Care Act），並使用「害蟲」（vermin）字眼稱呼對手。

「害蟲」是第二次世界大戰獨裁者希特勒（Adolf Hitler）和墨索里尼（Benito Mussolini）使用的字眼。白宮譴責川普與獨裁者相互呼應。

川普 拜登

延伸閱讀

麗茲‧錢尼考慮以第三黨身分角逐總統大選

俄勝算恐增加…美國援烏預算「沒錢了」 白宮：沒有魔法按鈕可供資金

錢和時間都不多了…援烏預算將告罄 白宮促國會盡快撥款

以哈再度開戰 穆斯林不滿美未調停

相關新聞

拜登：如果川普沒有再度競選 不確定自己是否會尋求連任

美國總統拜登5日表示，如果共和黨對手、前總統川普沒有再度出馬競選，他不確定自己明年是否會尋求連任。

美參謀長聯席會副主席：堅定挺以、烏、台灣 國會可資助

美國「歐亞評論」（Eurasia Review）網站報導，美國參謀首長聯席會議副主席、海軍上將葛瑞第表示，美國國防部對以...

排華法案廢除80周年 戴琪：美追求經濟進步 也當擁抱族裔多元

為紀念美國「排華法案」廢除80周年，全美各地的華人組織5日在華府國會山莊舉行以「促進所有美國人的民權、防止歷史倒退」為主...

紐約長島校車司機涉嫌綁架、強姦15歲女學生 被控多項罪名

紐約長島一名校車司機因涉嫌在校車途中和家裡多次強姦一名15歲女學生，4日被納蘇郡檢方起訴。

加強芬太尼查緝 美財政部設專案組

美國財政部四日宣布成立新的反芬太尼打擊小組，整合旗下資源加強緝毒。美中十一月在舊金山「拜習會」達成共識，將聯手加強查緝芬...

麗茲‧錢尼考慮以第三黨身分角逐總統大選

前任共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)接受華盛頓郵報專訪時說，現正考慮以第三黨身分角逐2024...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。