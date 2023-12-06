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拜登：如果川普沒有再度競選 不確定自己是否會尋求連任
美國總統拜登5日表示，如果共和黨對手、前總統川普沒有再度出馬競選，他不確定自己明年是否會尋求連任。
今年81歲的拜登在麻薩諸塞州韋斯頓（Weston）募款活動中表示，「如果川普沒有參選，我不確定我是否會競選連任。我們不能讓他獲勝。」
CNN報導，此番言論表明，若不是川普決定再次參選，拜登可能不會尋求連任。
拜登長期以來一直視自己為保衛國家免受川普政府侵害的最佳人選，並將即將到來的選舉視為捍衛民主。
拜登指出，「川普甚至已不再隱藏。他告訴我們他要做什麼…他已直言不諱了。」
拜登提及川普最近提出欲廢除平價醫療法（Affordable Care Act），並使用「害蟲」（vermin）字眼稱呼對手。
「害蟲」是第二次世界大戰獨裁者希特勒（Adolf Hitler）和墨索里尼（Benito Mussolini）使用的字眼。白宮譴責川普與獨裁者相互呼應。
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