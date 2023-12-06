加強芬太尼查緝 美財政部設專案組

美國財政部四日宣布成立新的反芬太尼打擊小組，整合旗下資源加強緝毒。美中十一月在舊金山「拜習會」達成共識，將聯手加強查緝芬太尼、遏止芬太尼原料流入美國，中方已答應分享犯罪資料庫。美國財長葉倫本周亦將出訪墨西哥，尋求美墨合作打擊非法芬太尼販運。

美國之音及美聯社報導，前述小組將由美財政部負責反恐和金融情報的次長尼爾森、美國國稅局刑事調查局長李伊共同主持，整合財政部轄下金融犯罪執法局、外國資產管制辦公室等多個單位資源，協調打擊芬太尼的相關工作。

該小組將分析販毒集團金流，尤其是以加密貨幣調度資金的行動，並會與地方執法機關合作，在芬太尼氾濫最嚴重的地點加強查緝，亦利用金融機構資料追蹤毒品及人口走私。

去年八月時任聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，北京隨即宣布暫停美中禁毒合作。拜習會共識則包括中國大陸下令化學公司減少出口芬太尼原料至拉美，中方並答應與美分享全球資料庫疑似毒品走私的相關訊息。美國聯邦緝毒署指稱，中墨是芬太尼及其相關物質走私進入美國的最大兩個來源。