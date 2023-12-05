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持續時間最長的外國滲透！美前大使被控當古巴間諜逾40年

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國4日指控前美國駐玻利維亞大使羅查為古巴從事間諜活動長達40多年。路透
美國4日指控前美國駐玻利維亞大使羅查為古巴從事間諜活動長達40多年。路透

美國4日指控一名前美國駐玻利維亞大使為古巴從事間諜活動長達40多年。美國司法部稱，這是對美國政府影響最大、持續時間最長的一次外國間諜滲透。

路透報導，美國司法部在一份聲明中說，2000至2002年擔任美國駐玻利維亞大使的羅查（Victor Manuel Rocha）被控犯下多項聯邦罪行，包括串謀充當外國代理人欺詐美國、充當非法外國代理人和說謊騙取護照。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）4日在記者會上說，羅查40多年來一直擔任古巴政府的間諜，並在美國政府內尋找並獲得工作職位，使他能夠「獲取非公開信息並有能力影響美國外交政策」。

現年73歲的羅查1日在邁阿密被捕。他4日將在當地出庭應訊。

根據美國司法部公布的資料，羅查於1981年至2002年在國務院工作。他於1994年至1995年在白宮國家安全委員會任職，並於2006年至2012年左右擔任美軍南方司令部司令顧問。

在佛州南部地區提交的一份法庭文件中，美國司法部指控羅查自1981年以來祕密支持古巴，並執行反對華府的祕密情報蒐集任務。

美國 古巴 間諜

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