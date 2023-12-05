美專家：美沒出兵助烏 為留軍力護台

美國研究中國軍事戰略專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）表示，美國沒派兵赴烏克蘭出自於保存軍事實力的考量，以便保護台灣，所以美國不願直接干預烏克蘭戰爭。

梅惠琳二日接受美國之音專訪說，調查顯示，若干台灣人認為美國沒派兵赴烏克蘭，意味美國不會派兵幫助台灣。她說，美國總統拜登說得很清楚，不派兵去烏克蘭是要保存美國軍事實力。

梅惠琳說，「所以如果要保護台灣的話可以那麼做（派兵去台灣），所以我們不願意直接干預烏克蘭戰爭的原因是我們可以保護台灣」。

梅惠琳指出，很奇怪台灣人覺得美國放棄烏克蘭，意味著也會放棄他們，也有台灣人認為，美國不會直接干預而是提供武器給台灣，但戰爭若爆發沒辦法提供給台灣武器，因為台灣是個島，把武器運到台灣是不可能的。

分析習近平的武統時間表，她說，中共領導人習近平說，盼二○二七年前解放軍具備武統能力，所以二○二七年前不會有甚麼戰爭，而且解放軍的培訓、武器與後勤等仍有問題。

梅惠琳指出，但值得深思在於，若準備好了習近平想要幹嘛？她經常詢問中國政府有耐心等五十、四十、卅年嗎？他們都說肯定不會，廿年呢？他們就很模糊說，很難講甚麼具體時間，但他們不會繼續等待。

她說，很可能習近平亟欲解決台灣，但不意味著他個人將這麼做，如果他看情況覺得不會贏就不會動手，所以這就是為何威懾是很重要的。

梅惠琳指出，當前美中關係非新冷戰，畢竟經濟文化政治領域雙方仍持續交流，即使中國頻頻抱怨美國，但美國真想遏止中國，美國不可能採行當前的投資經貿政策。

她說，往昔稱為冷戰因美蘇之間沒打仗，但中美之間打仗的可能性是比較高的，而且美中熱戰的可能性益增。

評估諸多機構的台海兵棋推演結論大不同，梅惠琳指出，想不出來可完全解決台灣議題的方法，所以只會推延推遲，盡量保持目前的現狀。