聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸呼吸道病例激增 美議員盼對陸祭旅行禁令

聯合報／ 國際中心／綜合報導
中國呼吸道病例激增，美國衛生官員與科學界指並未發現新病原，應是與各國一樣經歷解封後的常規疾病反彈。(圖取自美國CDC臉書)
中國呼吸道病例激增，美國衛生官員與科學界指並未發現新病原，應是與各國一樣經歷解封後的常規疾病反彈。(圖取自美國CDC臉書)

路透一日報導，盧比歐等五位共和黨籍聯邦參議員同日聯名要求拜登政府，禁止美中兩國間的旅行往返，理由是近來中國大陸呼吸道疾病的病例激增。

范斯、史考特、塔伯維爾及布勞恩等五人在聯名信寫道，在了解有關中國「這種新疾病」產生危險的更多資訊前，應該立即限制美中之間的旅行。他們還提到該黨前總統川普二○二○年一月禁止大多數有中國旅遊史的非美國公民入境美國的旅行禁令，聲稱拜登政府應遵循此一「正確」的行動指引。但其實川普當時並未限制美中之間的航班。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇對此指稱，相關主張純屬惡意虛構，中國堅決反對。

美中近幾月來持續穩定增加兩國間的航班，逐步取消新冠肺炎疫情期間對航空服務的限制，儘管仍遠低於疫情前（二○一九年）的水準，但兩國航班數量已於上月九日獲准從八月的每周各十二班，增至每周各卅五班、即共往返七十班。

一位拜登政府官員說，美方密切關注中國的呼吸道疾病病例上升情況，目前看到的是季節性趨勢，看來沒異常，現在沒跡象顯示美國急診患者和中國爆發呼吸道疾病間有關連。紐約時報亦引述科學家、美國與全球衛生官員報導，沒跡象表明出現威脅性的新病原。中國這波呼吸道疾病激增，是因天氣轉冷使流感活躍，與中國解除嚴格的防疫管制等導致。

美國公民

延伸閱讀

陸呼吸道病例激增 美參議員籲禁止美中旅行：陸方有說謊動機

美日等20多國簽署宣言 要求全球核電產能提高3倍

美中科技戰加碼...拜登政府祭一招 電動車補助「卡中」

越南稀土儲量世界第二 中美拉攏

相關新聞

陸呼吸道病例激增 美議員盼對陸祭旅行禁令

路透一日報導，盧比歐等五位共和黨籍聯邦參議員同日聯名要求拜登政府，禁止美中兩國間的旅行往返，理由是近來中國大陸呼吸道疾病...

罷免同黨議長、逐出同事 美眾議院共和黨人創造歷史

美國聯邦眾議院今年正在創造歷史，而創造歷史的方式，是共和黨人拿下眾院多數時幾乎無法預料到的

搶分永續燃料大餅 美農業部指「需靠CCUS」：攸關乙醇業生計

美國農業部長威薩克表示，中西部地區的乙醇工廠若想在商機快速發展的永續航空燃料市場站得一席之地，就必須普遍取得碳捕捉、再利...

因佛洛伊德命案坐牢…前警察遭獄友連捅22刀 嫌犯吐襲擊原因

美國檢方表示，因非裔男子佛洛伊德命案入獄的前白人警察蕭文遭另名囚犯連續刺了20多刀。檢方今天以殺人未遂等罪名將該名囚犯起...

311：114 桑托斯遭眾院驅逐：這地方去死吧

國會眾院1日上午以311票同意、114票反對輕易跨越三分之二多數決門檻，表決通過驅逐被控23項重罪的共和黨紐約州聯邦眾議...

歐康諾任內展現政治智慧 被譽法庭上的選舉政治家

歐康諾(Sandra Day O'Connor) 將以「美國最高法院第一位女性大法官」被後世銘記，但POLITICO企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。