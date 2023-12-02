中國呼吸道疫情大爆發！美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

中國呼吸疾病疫情持續延燒，美國5名共和黨參議員1日致信總統拜登，要求美國政府禁止美中兩國之間的旅遊。

路透報導，參議院情報委員會共和黨領袖盧比歐（Marco Rubio）為首的5名參議員在聯署信中表示，應該立即限制美中兩國之間的旅遊，直至更好了解這種新疾病帶來的危險。

與盧比奧一起簽署這封信的還有俄亥俄州共和黨參議員萬斯（J.D. Vance）、佛羅里達州共和黨參議員斯科特（Rick Scott）、阿拉巴馬州共和黨參議員圖伯維爾（Tommy Tuberville），以及印第安納州共和黨參議員布勞恩（Mike Braun）。

拜登政府一名官員表示，美國正密切監測中國呼吸道疾病上升情況，目前見到季節性趨勢，未發現異常，也未見到前往美國急症室求醫的民眾，與中國呼吸道疾病爆發之間的聯繫。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇回應盧比歐的信件時表示，有關說法純屬惡意捏造，中方堅決反對。