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解決美台雙重課稅問題 有譜

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導

美國聯邦眾議院歲出入委員會十一月卅日以四十票贊成、○票反對，通過美台快速減免雙重課稅法案；國會參眾兩院主管稅務的委員會初步統一法案版本，如今在跨黨派支持下通過，兩院版本都將分別送交院會審查，意味著要在本會期結束前解決美台雙重課稅的問題，國會又向前邁一步。

共和黨籍歲出入委員會主席史密斯卅日在審查會表示，台灣是美國重要戰略夥伴，國會必須竭盡全力來強化雙邊關係，美國與經濟盟友台灣站在一起，共同努力對抗中國大陸的區域影響力。史密斯提到，希望美台快速減免雙重課稅法案，是兩黨未來在稅收法案取得更多進展的跡象。

民主黨籍聯邦眾議員趙美心援引美國在台協會（ＡＩＴ）調查，近八成在美運營的台灣企業反映雙重課稅是其投資美國的阻礙因素。包括趙美心在內的多位聯邦眾議員指稱，台積電在美國設廠需要稅收減免的配套措施，以確保美國能吸引外資投入。

由於台美沒有正式外交關係，無法循政府部門協商機制解決雙重課稅問題，因此透過國會議員提案處理；聯邦參議院外交委員會和金融委員會主席分別領銜提案，雙方已講好將協調出一項架構來落實財委會與外委會的法案內容。

有了兩黨和兩院負責稅務的領袖共同提案，一般預料這部法案已經獲得基礎共識，更有機會通過兩院審查，並可以縮減兩院協調時間，加速通過，送到白宮讓拜登總統簽署成案。

「美台快速減免雙重課稅法案」將解決超額賦稅問題，亦即台灣民眾取得美國來源股利、利息及權利金，適用優惠稅率；赴美投資的台灣企業匯回股利或支付權利金時，享有優惠稅率；處理台美雙重居住者雙重課稅問題；相關待遇要美國財政部確認台灣也提供同等互惠待遇時，才會生效。

據報導，法案通過後，行政部門必須定期對國會說明，而且必須獲國會批准後，租稅協定才會生效。

美國在台協會 議員 史密斯

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