TikTok在美禁令 蒙州喊卡

美國蒙大拿州的聯邦法官當地時間十一月卅日擋下州政府原訂於明年一月實施的抖音海外版TikTok禁令，理由是該州的禁令超越了國家權力，可能違反美國憲法第一修正案對言論自由的保障，這也是首個被喊卡的美國TikTok州禁令。

蒙大拿州州長今年五月十七日，簽署禁止在該州下載TikTok的法案，計畫明年一月一日起實施，但蒙大拿州的TikTok內容創作者隨即提起訴訟。

路透報導，十一月卅日，美國蒙大拿州聯邦地區法院米蘇拉分院法官莫洛伊發布初步禁止令，確定在關於該案的最終裁決結果出爐前，原定明年起實施針對TikTok的相關法案不得生效，因為該禁令「超越了州權」並侵犯了TikTok用戶的「憲法權利」，例如言論自由條款等。

莫洛伊表示，「目前的紀錄毫無疑問表明，蒙大拿州立法機構和總檢察長更感興趣的是針對中國大陸在TikTok中的角色，而不是保護蒙大拿州的消費者」。

莫洛伊還表示，在禁止TikTok的過程中，蒙大拿州立法機關既損害了用戶的憲法第一修正案權利，又切斷了許多人賴以生存的收入來源，已經確定造成「不可挽回的損害」的可能性。

蒙大拿州總檢察長辦公室發言人回應，「這只是一個初步的決定」，表示隨著案件的進展，分析可能會發生變化，州政府有機會提供完整的事實紀錄。

這是首個被喊卡，美國州政府針對TikTok的禁令。在此之前，TikTok曾聲明，TikTok是一個讓蒙大拿州數十萬人行使言論自由權的平台，將繼續努力捍衛用戶的權利；蒙大拿州州長格雷格．吉安福特則認為，此舉是為了保護州民個人和私人數據不受中國影響。

數據顯示，TikTok在全美已累計超過一點五億名用戶、近五百萬個廣告主。

近年大陸互聯網巨頭「字節跳動」旗下產品TikTok（海外版抖音），屢因數據安全等疑義，被美國持續以國安、數據洩露等為由從嚴審視，包括前美國前總統川普曾發布行政命令禁止TikTok營運，雖拜登上任後撤銷，但他也要求進行安全審查，並於去年十二月，簽署一項法案，禁止美國聯邦政府人員在政府發布的設備上使用或下載TikTok。

中國外交部發言人毛寧曾表示，美方迄今沒有提供任何證據證明TikTok威脅國安，應停止無理打壓別國企業。