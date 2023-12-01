生活簡樸伯伯原是「隱形富翁」 死後捐3000萬遺產發展家鄉

美國新罕布夏州的小鎮有名82歲老翁，數月前離世後，竟留下380萬美元（約11400萬元新台幣）遺產給小鎮，用來協助家鄉發展教育、文化、娛樂及衛生等公共事務。由於他平時是住在公園內的流動房屋，家中極為簡陋，連電視也沒有，，鎮上的人完全想不到他原來是個「隱形富翁」，他的胞姊則指老翁生前善於投資，且生活相當節儉，因而累積了這筆財富，而他的願望是將這份大禮送給家鄉。

綜合外媒報導，霍爾特（Geoffrey Holt）生於只有4200人的新罕布夏州小鎮欣斯代爾，他在今年6月去世，享年82歲。霍爾特一生甚少離開小鎮，生前住在小鎮公園內的流動房屋，屋內非常簡陋，沒有什麼家具，連電視及電腦也沒有，平時也沒有開車，只以單車代步。

鎮上的人平時只見霍爾特穿着破舊，喜歡躺在割草機上看報紙，悠閒地觀看經過的汽車，或是到便利店購物，生活十分簡撲。直至霍爾特離世，他的遺囑是將全副身家捐出，留給小鎮用作發展教育、文化、娛樂及衛生等公共事務，而他留下的遺產竟有380萬美元（約11400萬元新台幣），鎮上的人也不知他原來是「隱形富豪」。

霍爾特的胞妹艾莉森（Alison Holt）指家人幼承父訓，生活節儉，十分珍惜金錢，霍爾特自小有學習障礙，但他的聰明無礙發展。而霍爾特的友人史密夫（Ed Smith）指霍爾特年輕時在谷倉做產品經理，加上投資有道，多年來共賺了數百萬美元。此外，霍爾特在年輕時曾離婚，但與妻子無子女，而晚年他亦曾中風，行動變得有些不便，因此他希望將遺產留給家鄉作為一份禮物。

鎮委會主席迪奧里奧（Steve Diorio）獲得這個消息後，表示：「我們從來不知他原來如此有錢。我只知他沒什麼家人，但他把這筆錢留給小鎮，對我們來說真是一份大禮。」

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文章授權轉載自《香港01》