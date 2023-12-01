美眾議員喊查無人機製造商Autel Robotics：應似大疆設限
路透報導，由11名美國兩黨眾議員組成的議會團體周四以國家安全為由，要求拜登政府調查並且可能制裁中國大陸無人機製造商Autel Robotics。
這封由眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨籍的蓋拉格（Mike Gallagher），以及民主黨籍首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）共同簽署的信函要求商務部、國防部和財政部調查母公司是深圳道通智能航空技術有限公司的Autel Robotics。
信裡說，Autel Robotics與中國人民解放軍有關聯，「對美國國家安全構成直接威脅，因為地方執法單位、州和地方政府正購買和使用Autel無人機，可能暴露全美敏感數據」。
也在信上署名的共和黨籍眾議員Elise Stefanik說：「在中國製造的Autel無人機帶來不可接受的國安風險，不該允許在美使用。」
美國商務部2020年將大陸無人機製造商大疆列入貿易黑名單，指其參與壓迫維吾爾族。議員詢問Autel是否應該面臨類似的限制，理由是擔心Autel技術被用於新疆，而且「似乎還可能支持俄羅斯對烏克蘭的持續入侵」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言