美眾議員喊查無人機製造商Autel Robotics：應似大疆設限

路透報導，由11名美國兩黨眾議員組成的議會團體周四以國家安全為由，要求拜登政府調查並且可能制裁中國大陸無人機製造商Autel Robotics。

這封由眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨籍的蓋拉格（Mike Gallagher），以及民主黨籍首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）共同簽署的信函要求商務部、國防部和財政部調查母公司是深圳道通智能航空技術有限公司的Autel Robotics。

信裡說，Autel Robotics與中國人民解放軍有關聯，「對美國國家安全構成直接威脅，因為地方執法單位、州和地方政府正購買和使用Autel無人機，可能暴露全美敏感數據」。

也在信上署名的共和黨籍眾議員Elise Stefanik說：「在中國製造的Autel無人機帶來不可接受的國安風險，不該允許在美使用。」

美國商務部2020年將大陸無人機製造商大疆列入貿易黑名單，指其參與壓迫維吾爾族。議員詢問Autel是否應該面臨類似的限制，理由是擔心Autel技術被用於新疆，而且「似乎還可能支持俄羅斯對烏克蘭的持續入侵」。