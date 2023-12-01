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有望繼續休兵？傳哈瑪斯願意再延長停戰協議

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳哈瑪斯表示願意進一步延長與以色列的停戰協議。法新社
傳哈瑪斯表示願意進一步延長與以色列的停戰協議。法新社

法新社報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯表示願意進一步延長與以色列的停戰協議。對此，以色列尚未回應。

目前的休戰協議將在暫停七天後於12月1日到期。美國國務卿安東尼在與以色列總統會見後敦促休戰協議延長。

安東尼11月30日在特拉維夫對記者表示，「顯然，我們希望看到此進程繼續推進。我們想要第八天及更長時間。」

他說，以色列必須制定人道主義平民保護計畫，最大限度減少無辜巴勒斯坦人的進一步傷亡，包括明確、準確地指定加薩南部和中部的地區和地點，使他們能夠安全並遠離戰火。

要求持續休戰的國際呼聲不斷。白宮表示，他們正在分秒必爭地工作，試圖延長臨時停火。

一名與哈瑪斯關係密切的消息人士告訴法新社，哈瑪斯「願意延長休戰」。消息人士補充說，調解員目前正在做出強烈且持續的努力，爭取將休戰期延長一天，然後竭力將休戰期再多延長幾天。

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