美控印男買凶 擬暗殺錫克領袖

美國聯邦檢察官十一月廿九日表示，五十二歲印度公民古普塔（Nikhil Gupta）涉嫌參與密謀暗殺住在紐約市的錫克教分離主義領袖潘努恩，所幸被美國臥底探員及時攔阻，古普塔已被聯邦刑事起訴。

美聯社報導，美國官員去年春季掌握情資，得知錫克教建國運動倡議領袖潘努恩遭鎖定為暗殺目標。潘努恩被印度政府列為恐怖分子。

暗殺行動策畫者以十萬美元找來一名毒販準備暗殺潘努恩，聯邦緝毒署在調查行動中派出臥底探員扮成殺手。

報導指出，暗殺行動是由一名印度政府官員下令，但廿九日公布的起訴書裡，這名官員並未遭到起訴，姓名也未公布，僅形容為「資深駐地官員」，負責「安全管理」及「情報」任務，先前曾任職於印度中央後備警察部隊。

古普塔被起訴罪名包括買凶殺人、密謀買凶殺人等，如果被裁定罪名成立，最高面臨廿年有期徒刑。

聯邦調查局日前透露，美國即時阻止了一場預定在紐約的暗殺行動，聯邦檢察官廿九日的起訴書公布了破獲的過程和細節，並提供了照片。

紐約南區聯邦檢察官威廉斯說，被告打算在紐約市殺害一名提倡錫克教建國運動的印度裔美國公民。威廉斯在聲明中說：「我們絕不容忍在美國領土企圖刺殺美國公民的行動，我們隨時做好準備啟動調查、破獲並且起訴任何企圖傷害美國公民、讓美國公民噤聲的任何人，不管在美國或海外都一樣」。

印度已表示接到美方關切，正在進行調查。美方向印度反應指出，印度政府可能知道潘努恩暗殺計畫。

這件起訴案是近來印官員企圖殺害住在北美地區錫克教分離主義人物的第二起重要案例。今年九月，加拿大總理杜魯多表示，可靠情資顯示，錫克教分離主義領袖尼賈爾今年六月在加拿大遭暗殺事件，與印度政府有關。杜魯多的說法遭印度反駁，但加拿大後來驅逐印度外交官，印度也以相同手段回擊。造成兩國關係緊張。