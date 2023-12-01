摩根大通執行長：不認為北京會侵台

美國金融界龍頭摩根大通（小摩）銀行執行長戴蒙十一月廿九日表示，他不認為中國會入侵台灣，但如果台海發生衝突，美國政府下令摩根大通離開中國，他會遵循政府指示。

戴蒙在紐約時報舉辦的年度「交易錄峰會」上，討論到潛在的台海衝突時表示，「如果美國政府要我離開中國，我就會離開中國」。

「如果台灣爆發戰事，我會取消所有投注」，戴蒙談到台海戰爭時說道：「如果出現這種情況，這對世界、中國和中國人民來說，都非常糟糕」。

戴蒙說：「我不認為這事（台海戰爭）會發生，但你不可以說不會，你必須作好準備」。

他還說：「我認為，能做的最好事情是，幫助美國政府弄清楚，我們需要做些什麼，以保護我們的國家安全，保衛我們的盟友，維持西方聯盟」。

戴蒙在演說中指出，與世界第二大經濟體中國的關係是「非常複雜的話題」，與中國和美國政府接觸都是必要的。

戴蒙表示，「我認為，如果有一家美國銀行能夠在那裡幫助世界各地跨國企業和中國有意義地實現自身發展，是件好事。如果出於某種原因，美國政府說『不，不能再這樣做了』，那就這樣吧」。

戴蒙還指，美國與墨西哥和加拿大都保持良好關係，中國卻「在激怒周圍所有人方面，做得相當不錯」，且中國「人口結構很糟糕」。

在談到與抖音相關安全問題時，戴蒙表示，「我們為了查明事情真相，盡心盡力調查，如果有些人正在做我們認為確實很不好的事，我們就不會為他們提供銀行服務」。

摩根大通官網顯示，該公司在中國活躍了一個世紀，於中國開展投資和企業銀行業務、支付和資產管理業務。該行也為包括快時尚零售商Shein和Tiktok母公司「字節跳動」在內的中國客戶，提供諮詢服務。