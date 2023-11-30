美國前國務卿季辛吉離世 享嵩壽100歲
據路透社報導，季辛吉顧問公司證實，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）已於週三（11月29日）在康乃狄克州的家中離世，享嵩壽100歲。季辛吉為70年代促成美國與中國建交的核心推手，即便卸任後也獲得中國政府歷屆領導人禮遇。
今年7月季辛吉出訪北京時，也獲得中國國家主席習近平親自接見，當時習近平亦親切稱呼季辛吉是一位「老朋友」。
（綜合報導）
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