美國前國務卿季辛吉離世 享嵩壽100歲

據路透社報導，季辛吉顧問公司證實，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）已於週三（11月29日）在康乃狄克州的家中離世，享嵩壽100歲。季辛吉為70年代促成美國與中國建交的核心推手，即便卸任後也獲得中國政府歷屆領導人禮遇。

今年7月季辛吉出訪北京時，也獲得中國國家主席習近平親自接見，當時習近平亦親切稱呼季辛吉是一位「老朋友」。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】