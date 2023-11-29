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彭博：美國眾院準備擋下國防法案中管制對陸投資條款

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

彭博引述知情人士報導，代表協商的眾議員周二準備放棄利用年度國防政策法案來強化美國管制對中國大陸科技投資的計畫。

知情人士透露，眾院金融服務委員會主席麥亨利（Patrick McHenry）形同阻擋了一項要求企業在大陸等國家在特定投資須知會美國政府的條款。此修正條款吻合總統拜登的行政命令 ，即限制高科技業在大陸的資本支出。

參院以壓倒性多數通過此議，並納入國防法案的條款，但在眾院遭到麥亨利強烈反對，麥亨利長久以來一直反對設下廣泛的投資限制，但支持針對個別公司設限。這位出自北卡羅來納州的共和黨眾議員在眾院極有影響力。

肯塔基州共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr）說：「我不會說此議已被擋下，但麥亨利主席的立場非常堅定，我支持這個立場，」巴爾起草另一個制裁個別陸企的法案。

議員 美國 共和黨

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