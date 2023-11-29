孟格辭世／一文看投資聖手的養成

「股神」巴菲特左膀右臂、差一步就能在新年元旦晉級百歲人瑞的孟格（Charlie Munger）周二在加州辭世。

他與巴菲特管理的波克夏公司，從1965到2022年的年平均收益率是20%，大約為標普500指數的兩倍，數十年的超高獲利讓這對黃金拍檔雙雙成為億萬富豪，也成為投資人崇拜的英雄，但其實這位投資聖手在加入波克夏之前已經發家致富。

除任職波克夏副董事長外，孟格還是房地產律師、出版公司Daily Journal的董事長兼發行人、好市多董事會成員、慈善家和建築師。富比世估計他的淨值是26億美元，這對很多人而言是令人瞠目結舌的數字，不過仍少於巴菲特，後者的財富實力深不可測，估計超過1,000億美元。

投資心法

巴菲特盛讚孟格拓寬了他的投資策略，從偏愛買入低價陷入困境的公司，希望能從中獲利，轉變為關注較優質而價格遭低估的公司。他說孟格一直強調：「讓我們買進真正優秀的企業。」

這種轉變的早期案例是孟格1972年說服巴菲特同意波克夏以2,500 美元收購時思糖果（See's Candies），儘管這家加州糖果製造商的年度稅前利潤僅400萬美元左右，但自此之後，它為波克夏帶來超過20億美元的銷售額。

巴菲特2016年接受CNBC訪問時說：「他讓我放棄以極便宜價格買進馬馬虎虎公司的想法，知道那會有微薄利潤，改為尋找能以公平價格購入的真正出色企業。」

孟格自己在1998年說過，「買下一家企業並不是那麼有趣的事，你盼著在它破產前平倉」。

坦白幽默

巴菲特2002年在波克夏年會上曾說，孟格是那種會直言「你想的不對」的人，比起許多執行長身邊圍繞一堆曲辭諂媚的人好很多。

儘管孟格經常在巴菲特做出評論後表示，「沒什麼要補充的」，但跟巴菲特一樣，孟格深具投資和生活智慧，而且他的洞見不乏幽默。

他2017年告訴波克夏股東：「我有個朋友說，釣魚的首要規則是在有魚的地方釣。第二條規則是永遠不要忘記第一條規則。我們已經很擅長在有魚的地方釣魚。」

孟格1924年1月1日出生於内布拉斯加州奧馬哈，父親是一名律師，母親來自富裕家庭。他年輕時也和巴菲特一樣、曾在巴菲特祖父的雜貨店工作，但這兩位未來合夥人多年後才認識彼此。

孟格17歲離開家鄉前往密西根大學，主修數學，因為數學對他來說太簡單，有次他說，「年輕的時候，任何數學課程都可以不做功課就拿A」。

賺錢能力

兩年後被徵召入伍，加入陸軍航空兵團，也就是後來的空軍。被派往阿拉斯加之前，軍方送他到加州理工學院修氣象學。就是在此一期間，他與第一任妻子Nancy Huggins戀愛結婚。由於沒有大學學位，他在1946年退伍前申請進入哈佛大學法學院，1948年以優異成績畢業。然後搬到加州，在那裡從事不動產法律業務。

孟格並不滿足於律師收入，他開始從事建築項目和房地產交易。他說：「不是因為我想要法拉利跑車，而是我想要獨立。我極度渴望獨立。我認為，必須寄費用清單給其他人並不體面。」

1962年，孟格開了一家法律事務所Munger, Tolles & Olson，並專注管理同年成立的避險基金公司Wheeler, Munger & Co。

他曾與洛杉磯時報創始家族成員Franklin Otis Booth合夥經營房地產（Booth已於2008年過世）。有個早期建案後來變成利潤豐厚的公寓項目。孟格說：「我那時有五個房地產案，兼而顧之做了幾年，賺了300萬到400萬美元。」

中國多頭

孟格曾在1959年回奧馬哈結束已故父親的律師事務所。也就是那時，35歲的他被介紹給29歲的巴菲特，兩人一見如故，儘管相隔半個美洲大陸，卻一直保持著聯系。

在孟格開事務所的同一年，巴菲特開始買進波克夏的股票，三年後取得控制性股權。孟格在關掉避險公司的三年後，才加入波克夏。而在兩人共同經歷美國證券交易所的一件訴訟案後，且孟格因併購增持波克夏持股，他才在1983年當上波克夏副董事長。

近幾年，孟格的粉絲會前往洛杉磯，在他擔任董事長的Daily Journal年會上提問投資問題。2008-2009年金融危機期間，孟格將公司的資金投入富國銀行（Wells Fargo），而多年來，他比巴菲特更看好在中國大陸投資。例如，孟格開始買比亞迪股票的數年後，波克夏才成為該公司最大股東。波克夏2022年開始削減持股。

波克夏接班人

至於波克夏接班人，2018年，孟格開始與艾伯（Greg Abel）和詹恩（Ajit Jain）兩人共享副董事長頭銜，而在波克夏2021年年會，他顯然無意中透露了一個守口如瓶的秘密，艾伯將在巴菲特時代結束後繼續「保持公司文化」。

1980年因白內障手術失去左眼而戴著厚重眼鏡的孟格後來受訪時曾談及奧馬哈，他說自己雖出外闖天下，但沒丟掉老式價值觀，包括家庭最要緊、要處於困難來臨時能幫助他人的地位、謹慎明智、通情達理，這些比有錢或身居要職更重要。