生日給女兒買氣球害死她 媽媽自責痛心呼籲家長謹慎處理

美國德州一名32歲的單親媽媽為了幫女兒慶祝生日準備了氦氣氣球，沒想到女兒竟不幸因氣球窒息死亡，令她感到痛不欲生。

據《太陽報》（The Sun）報導，這起事件發生在2020年9月。當時麥金泰爾（Tiffany McIntyre）的女兒在家裡上線上課程，因為女兒有過動症，所以上課時常常動來動去，為了讓女兒稍微緩和一下情緒，麥金泰爾要女兒進房間躺著休息一下，並播放電影給女兒看。麥金泰爾隨後開始打掃家裡，不過20分鐘左右她發現女兒完全沒有聲音，認為這種情況很不尋常，趕緊到臥室查看。

麥金泰爾走進房間時發現女兒躺在毯子上，不過頭上卻蓋著前幾天生日買的氦氣氣球。麥金泰爾趕緊將氣球扯下來，把女兒抱到客廳放在地板上打電話報警，一開始電話打不通，麥金泰爾又跑到家門外歇斯底里大喊求救。雖然救護人員緊急到現場協助，剛開始女兒也還有心跳，但卻只能靠維生機器維持生命，不過最終女兒仍不治身亡。

醫生告訴麥金泰爾，女兒應該是氣球破掉吸入氦氣，因而喪命。雖然醫生說女兒吸入氦氣時在幾秒內就昏倒，因此就像睡著一樣地過世，這樣的意外還是讓麥金泰爾幾乎心碎，甚至罹患重度憂鬱症。

麥金泰爾希望透過報導，能夠提升家長對於氦氣氣球安全性的重視，建議家長不要讓孩子單獨玩氣球，她也還在安排校園活動，希望能進入學校提醒更多家長。