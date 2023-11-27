本來計劃參加校隊 美14歲少年「類流感」惡化被迫四肢全截肢

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聯合新聞網／ 綜合報導
尤理柏出現疑似流感的嚴重症狀，但確認是感染鏈球菌中毒性休克症候群，被迫四肢都要截肢。圖擷自鏡報
尤理柏出現疑似流感的嚴重症狀，但確認是感染鏈球菌中毒性休克症候群，被迫四肢都要截肢。圖擷自鏡報

美國田納西州一名少年本來以為僅是感染流感到醫院檢查，沒想到病情卻急轉直下，不但一度出現心臟驟停的症狀，最後還不得不被迫截肢。

據《鏡報》（Mirror）報導，今年14歲的尤理柏（Mathias Uribe）本來是一名健康的學生，還計劃下學年要加入學校的越野隊。想不到今（2023）年6月他的健康突然惡化，開始出現類似流感的症狀。

當時尤理柏高燒不退，家人趕緊將他送到當地醫院救治，不過進到醫院以後他的病情反而更加嚴重，甚至心臟驟停長達6分鐘。醫生用葉克膜為他維持生命，醫生發現尤理柏患有鏈球菌中毒性休克症候群（Streptococcus toxic shock syndrome, Strep TSS），這種細菌可能經由皮膚、黏膜或腸道入侵，死亡率高達30%以上。由於尤理柏的組織和器官無法獲得足夠含氧血液，醫生擔心會引發敗血症，因此建議手術。

7月25日進行手術後，尤理柏切除了左腿到膝蓋以上，以及膝蓋以下的右腿，8月1日他又進行雙手截肢手術。在這之前尤理柏是名活躍的運動員，喜歡越野、美式足球、橄欖球和籃球，但截肢後恐怕無法像之前這樣自由運用自己的身體。家人現在也為尤理柏發起募款活動，希望能夠藉此支付他的醫療費用。

流感 美國

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