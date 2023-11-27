拜登選情告急 13民調輸掉11份

美國政治新聞網站Politico廿五日報導，據十一月十三家獨立機構所做民調，民主黨籍美國總統拜登除了在其中兩家的支持率領先，其餘十一家均由共和黨前總統川普領先。這凸顯若拜、川再度對決，拜登支持率正持續下降，使其爭取連任面臨嚴峻挑戰。

十一月初紐約時報和紐約州私立謝納學院合作的民調顯示，川普在六個搖擺州的四州領先；在美國商業情報公司「晨間諮詢」和彭博資訊合作的民調中，七個搖擺州川普領先六個。

無黨派民調機構諾博爾內情預測民調近一周多來也顯示，川普在亞利桑那州領先拜登八個百分點；在密西根州ＥＰＩＣ—ＭＲＡ民調中，川普也以五個百分點領先拜登。

目前拜登支持率低迷不振，主因在於流失年輕選民、以哈開戰後的中東緊張，以及獨立第三方參選人崛起等有關。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）本周公布的民調結果尤其令人震驚，川普在卅五歲以下選民中的支持率已領先拜登，成為四成六比四成二。

而且隨著拜登對川普的優勢變少，民調數字反映出拜登支持率下降、川普支持率則飆升。

拜登第一個任期支持率已處於歷史低點，並持續下滑。在十一月民調網站FiveThirtyEight公布的平均支持率中，他已跌至百分之卅八，寫下自去年七月以來新低。真清晰政治網站公布的平均支持率甚至降到百分之四十，創自去年八月以來最低點。

反觀川普支持率攀升中，一年多前真清晰政治網站公布的民調結果還是，若拜川一對一ＰＫ，川普平均支持率在約百分之四十二至四十六間。但十一月稍早川普支持率首度突破四成六大關，本周支持率已微幅超過四成七，相當於川普上次二○二○年大選的得票率。

尤有甚者，根據美國福斯新聞民調，川普支持率目前以百分之五十比四十六，小幅領先拜登；FiveThirtyEight公布的數據亦可看出，拜登支持率自五月以來持續下降。而近兩個月來，川普平均支持率卻穩定上升，從九月一日的三成九升至本月廿二日的四成二。