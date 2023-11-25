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美海軍：樂見與中重啟軍事溝通

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
美國海軍軍令部長弗蘭切蒂上將。 美聯社
美國海軍軍令部長弗蘭切蒂上將。 美聯社

美國海軍軍令部長弗蘭切蒂上將廿四日表示，在區域愈來愈緊張下，美國海軍針對與中國大陸軍方間溝通改善的前景，感到振奮，但仍需更多努力鞏固未來的每一步。

路透及法新社廿四日報導，弗蘭切蒂在南韓釜山媒體簡報會說，保持美中兩軍溝通管道暢通至關重要，以免恐導致衝突的誤解和誤判。她還說，「我非常興奮並歡迎（此事的）宣布」：即中國同意重啟戰區司令部間的電話溝通，這也是美國官員一直希望的發展。

弗蘭切蒂提到，「這些協議近期剛達成，我們知道還有地方要與中國軍方合作，為接下來的行動踩穩腳步」；「我們希望國際水域的所有（國家）海軍都恪守水面上下及海上適當軍事行為的規則和規範」。

另針對中國的軍事發展，尤其是其潛艦與水下監視軍事行動，弗蘭切蒂則對美國海軍的主宰力有信心，即使中方持續發展其在海軍領域及所有其他領域的能力，美國將持續和盟邦及夥伴密切運作，這是美方的戰略優勢，也正是中方沒有的。透過與盟邦夥伴的網絡，更緊密的整合、計畫及演習，美國將繼續嚇阻中國及全球其他潛在對手。

美國聯邦參議院十一月二日甫通過弗蘭切蒂出任該職位的人事任命案。她不僅是首位出任美軍海軍軍令部長的女性，也是美國參謀首長聯席會議首位女性成員。南韓行是她就任後首度出訪。

美國總統拜登與中國國家主席習近平本月在雙邊高峰會達成協議重啟兩軍溝通。北京是在去年八月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，凍結中美軍事交流。

美國 海軍 美軍

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