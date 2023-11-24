想節省50分鐘車程 女用Google導航反被困沙漠：整個下午泡湯

塞車常常令人頭痛，但困在荒郊野外則更讓人崩潰，日前有位美國女子謝爾比（Shelby Easler）準備要從拉斯維加斯開車回到洛杉磯，他們原本要走15號州際公路，但用Google Maps規劃行車路線時，導航告訴他們「另一條捷徑」，沒想到這條路讓他們吃足苦頭，受困在沙漠中。

謝爾比在TikTok指出，她跟從拉斯維加斯完成一級方程式大賽的成員們，打算從拉斯維加斯開車回洛杉磯，但是15號州際公路因為沙塵暴大塞車，他們就想避開那條道路，因此從Google Maps發現了另外一條捷徑，看起來可以避免沙塵暴影響，還可以縮短行車時間50分鐘，所以他們跟著導航走。

沒想到在路途中，等待他們的是「內華達沙漠」，從影片可看出他們行駛在沙漠中，周圍完全沒有建築物，他們還有一輛車卡在路上，只好向警察報案，但許多警察正在處理沙塵暴問題，最後他們終於找到拖車公司來協助排除狀況。

謝爾比指出「等拖車公司下午5點抵達，我們幾乎整個下午都被困在這，原本以為這是一條更快速又安全的道路，結果卻花了更多時間，最後大家搭機回去」，她將遭遇PO上TikTok，獲得許多網友同情，而Google公司回應「正在調查這件事情」。