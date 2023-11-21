美國持槍輕生多 學者籲重訂法規

美國槍枝暴力問題甚囂塵上，但核心問題其持槍自殺！根據美國疾管署數據指出，2022年持槍自殺的民眾數量創下新高，佔因槍枝死亡總人數的比例高達5成6。專家指出，自殺常是衝動決定，家中有槍枝就會提高民眾自殺的成功率，呼籲制定更嚴格的槍枝法律規定。

持槍自殺才是大宗

《約翰霍普金斯大學》指出，美國疾管署數據指出，2022年持槍自殺的人數創下歷史新高，平均每天約有73人持槍自殺。僅管美國對槍枝暴力問題進行了多年的爭論，但事實上，該國大多數因為槍枝而死亡的案例都是自殺，而非他殺。

《衛報》報導，約翰霍普金斯大學精神病理學助理教授塔特指出，過去有研究找到了515位曾跳橋自盡，但被成功救回的民眾，並進行26年的追蹤研究，發現僅不到5%的人後來仍死於自殺。這意味著大多數自殺都是衝動行為，民眾會設法用生活可近性較高的方式自盡，而此時如果民眾家中有槍枝的話，自殺死亡的機率就高達90%。

塔特進一步指出，9成自殺民眾都患有某個形式的精神疾病，才導致他們走向絕路。他說，然而，槍枝自殺狀況變得更加嚴峻，最主要的原因就是因為「現在這個國家有著更多的槍」，從數據來看，在2020年與2021年美國購買第一把槍的民眾數量大增。

保護令移除槍枝

目前有約三分之一的美國人家中放有槍枝，有什麼方法預防槍枝自殺？塔特指出，研究發現，任何減少槍枝使用的法律都能減少槍枝自殺的狀況，例如用法律規定：「家中有小孩的話，就需要上鎖保存槍枝」，這使得青少年的自殺率就降低了8%。

約翰霍普金斯大學槍枝暴力解決方案中心政策顧問戴維斯建議，政府除了落實槍枝購買許可制度之外，可以透過法規來強化槍枝的控管。他舉例說，《兒童接觸預防法》就規定有兒少的家庭必須安全存放槍枝；家庭暴力保護令允許警方能在家庭成員有高暴力風險時，暫時拿走家中的槍枝。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

【更多精采內容，詳見 】