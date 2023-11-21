美國前第一夫人 羅莎琳卡特 96歲辭世

美國前總統卡特和夫人羅莎琳共同創辦的卡特中心十九日聲明，羅莎琳當天下午於喬治亞州平原鎮的家中，在親人陪伴下安詳過世，享耆壽九十六歲。高齡九十九歲的卡特哀悼妻子，稱羅莎琳是平起平坐的夥伴，不時提供建言、鼓勵。在卡特從政和卸任後的生涯，羅莎琳都扮演要角。

羅莎琳五月被診斷出失智症，健康走下坡，本月十七日隨卡特在家接受安寧療護。卡特中心表示，羅莎琳生前致力倡導心理健康、照護和女權。卡特遺憾說，只要愛妻在世，「我就知道有人愛我、支持我」。

羅莎琳一九二七年八月十八日生於平原鎮，是家中四個孩子的老大，十三歲喪父後，和裁縫營生的母親一起工作。一九四六年羅莎琳十八歲時，與廿一歲的卡特結婚，一路成為結縭最久的美國總統夫婦，育有三子一女。

卡特一九七七年任總統後，夫婦倆在華府合作無間，卡特稱羅莎琳是「個人的延伸」和「最親密的顧問」，他在一九七八受訪曾說，除了最高機密，他幾乎和妻子分享一切。

羅莎琳常獲邀以觀察員身分出席內閣會議和政治戰略討論，也曾獲派拉丁美洲執行重要官方任務。此外，羅莎琳為確保婦女法律上的平等，參與敦促批准美國憲法平等權利修正案的運動，可惜功敗垂成。

一九七九年伊朗人質危機爆發，美國多名外交官和平民被扣留在德黑蘭，恰逢卡特爭取連任之際，卡特為此無暇競選，成為連任一大敗因。這段期間，羅莎琳四十四天內跑遍卅四州一一二座城市，巡迴演說力挺丈夫，被認為有助卡特贏得黨內初選，但他仍在大選慘敗給共和黨對手雷根。

美聯社報導，羅莎琳外表含蓄，卻是卡特從農家崛起為總統的推手，有「鋼木蘭」美譽。第一夫人任內，她在白宮東廂有自己的團隊和目標，促成一九八○年心理衛生相關立法。她也曾赴各州提倡學童疫苗規定，並參與當年大衛營裡與時任埃及總統沙達特、以色列總理比金的緊張協商，兩人和羅莎琳相當熱絡。

美國總統拜登十九日晚間表示，卡特伉儷是了不起的家庭，偉大品德令人敬佩；第一夫人吉兒．拜登說，羅莎琳最卓著貢獻包括推動心理健康照護、促進女權。前總統川普、歐巴馬和布希都發表聲明悼念羅莎琳。