NBC調查首翻盤／以哈衝突失分 拜登民調輸川普

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）十九日公布民調顯示，明年大選若美國總統拜登與前總統川普再度對決，川普獲得百分之四十六選民支持，勝過拜登的百分之四十四。雖然兩人差距在民調抽樣誤差正負百分之三以內，但這是拜登首次在NBC民調中落後川普。

報導說，拜登的施政滿意度因經濟問題以及以哈衝突處理不善，持續下滑，來到史上最低的百分之四十，不滿意度達百分之五十七。

這項民調顯示，年輕人對拜登的支持大幅流失。十八到三十四歲登記選民中，百分之四十六表示會投給川普，投拜登的為百分之四十二；此外，高達七成受訪者不贊成拜登處理以哈衝突的方式。

NBC上次在九月公布的民調顯示，拜登和川普皆獲得百分之四十六的登記選民支持；六月民調顯示，拜登以百分之四十九對百分之四十五領先川普四個百分點。

紐約時報先前在十月底至十一月初的民調則顯示，在明年大選攸關勝負的六個關鍵州中，川普在五個州支持度領先。

拜登力挺以色列在加薩反擊哈瑪斯武裝組織，受到部分民主黨人嚴厲批評，導致支持度下滑。多數民主黨人認為，以色列在加薩的軍事行動太過分。拜登廿日度過八十一歲生日，他將舉行不公開的家庭慶祝活動。CNN報導，第一家庭刻意為拜登低調慶生，凸顯高齡成為他競選連任的問題之一，以及選民認為他身體和精神健康狀況下降。

白宮和競選團隊官員私下承認這個問題，他們致力於消除拜登潛在的失言並協助他展現活力。拜登在年度體檢被診斷出有「步態僵硬」狀況，因此使用矯正器來幫助他的腳。近幾個月來，拜登乘坐空軍一號時經常使用更小、更短的樓梯上下飛機，以免跌跤。