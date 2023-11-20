繼退出TPP後 川普：當選就廢印太經濟架構

路透報導，美國前總統川普十八日指稱，他贏得明年總統大選重返白宮的第一天，就將撤銷現任總統拜登推動中的一項太平洋貿易協定「印太經濟架構」（ＩＰＥＦ）。他仍是共和黨總統初選的領頭羊，支持度輾壓其他參選人。

川普在愛荷華州道奇堡市對支持者演說時表明，他反對拜登政府和其他十三國談判中的這項區域貿易協議，它將掏空美國製造業並引發失業。他說，ＩＰＥＦ就是他任內退出的跨太平洋夥伴協定二號（ＴＰＰ Ｔｗｏ）；美國下任政府在（他）領導下，拜登的ＴＰＰ二號計畫將在第一天就宣告失敗。

川普還說，ＩＰＥＦ比ＴＰＰ還糟，藉由另一個大規模的全球主義者龐然怪物，恐消滅美國農民與製造業者。他二○一七年一月廿日就任後，廿三日就簽署行政命令，決定使美國退出ＴＰＰ。

ＩＰＥＦ在貿易部分的談判，旨在為該地區成員提供對中國大陸愈來愈大貿易影響力的替代選項，但鑑於包括越南與印尼在內的若干國家不願承諾改善其勞動及環境標準，近來談判卡關。

拜登政府曾盼在舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）前，能夠敲定ＩＰＥＦ貿易倡議的部分關鍵章節。貿易專家和商業團體表示，拜登政府矢言持續協商ＩＰＥＦ，但其國內大選年的壓力，還有部分國家對該協定嚴格承諾的反對，使其達成的可能性不太高。