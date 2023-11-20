星艦二度試射 爆炸失聯

美國太空業者SpaceX在18日二度試射無人太空船「星艦」（Starship），首度飛上太空，但在起飛幾分鐘後爆炸失聯，任務已假定失敗。不過，SpaceX表示這次試射航程比上次更遠，達成新的里程碑，也獲取諸多教訓。

星艦是在德州博卡奇卡（Boca Chica）附近SpaceX星際基地（Starbase）發射升空，原本要進行90分鐘的太空飛行。星艦全長近400英尺，將用於載送太空總署（NASA）的太空人登月，或許有朝一日還能運送人類到火星。

星艦升空後飛行了七分多鐘，成功分離超重型推進器（Super Heavy booster）與載人載貨系統，但從第二階段起失去訊號，線上串流直播也顯示星艦在接近地球軌道途中爆炸。SpaceX認為，星艦可能在訊號失聯之後，啟動自爆機制。

星艦4月20日首次試飛時，幾分鐘後就因為引擎失靈，在高空失控翻滾。這次超重型推進器成功與星艦上層分離，顯示設計變更或許已修正先前問題。

因此，SpaceX可能視這場試飛為達成另一里程碑。SpaceX在這趟航程中，在星艦上層與推進器分離時，使用了一種名為「熱分級」（hot staging）的少見技術，在與推進器還接在一起時，便短暫點燃星艦引擎，獲得一些推進力，而且相較於上次，這回推進器的引擎全程發揮作用。

SpaceX對火箭做出多種更動，相關努力似乎在這次試射發揮效果。33個引擎在飛行關鍵的初期階段，看似全數點燃，而且上層與火箭分離後，繼續飛行了好幾分鐘，意味太空船先前的問題可能已獲解決。

根據SpaceX的實況網誌，此次飛行高度約達90英哩（約145公里），之後太空船或許自動引爆，無法收到第二階段的資訊。