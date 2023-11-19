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逾期104年！睽違世紀重回娘家的圖書曝光 美市長保證免煩惱罰金

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
明尼蘇達聖保羅市立圖書館最近收到逾期104年的書，最後借閱時間是1919年，市長掛保證免煩惱滯還金。取自臉書
明尼蘇達聖保羅市立圖書館最近收到逾期104年的書，最後借閱時間是1919年，市長掛保證免煩惱滯還金。取自臉書

英國衛報報導，美國明尼蘇達州一間圖書館最近收到一本逾期超過一百年的書，最後借閱時間是1919年，市長掛保證免煩惱滯還金。

日前，明尼蘇達東部亨內平郡（Hennepin）一戶人家整理親人物品，意外發現一本逾期未還的《偉大的作曲家》，書中介紹許多偉人音樂家的生平，包括巴哈、貝多芬和莫札特，根據借書單紀錄，最後一次在1919年借於聖保羅市立公共圖書館。

館方人員拉森（John Larson）查閱後表示，該書於1914年納入圖書館書目，隔年圖書館發生大火，導致16萬本藏書付之一炬，期間三分之一外借的書籍幸運逃過一劫，其中包括這本《偉大的作曲家》，而根據戳記，該書又在1916年被歸還，直到1919年出借後，睽違104年重回娘家。

聖保羅市長卡特（Melvin Carter）18日在社群打趣發文，要民眾不必擔心罰金，因為圖書館在2019年就終止滯還金規定了。

依照當時規定，每逾期一天罰一美分。

由於這本書的狀況相當脆弱，因此不確定會重返可借閱書架，可以確定的是館方會好好保護它，「這已經不止是一本舊書，它是有點歷史淵源的文物。」

拉森已經為圖書館工作25年，他說這是他看過有史以來逾期最久的書，「逾期20、30年這種事時有所聞，但超過100年的還真沒見過，大概每5到10年會遇到一次大逾期吧。」

圖書館 文物 美國

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