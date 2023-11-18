不敵卵巢癌病逝…她留遺願貼文募款 為他人償還5.4億元醫療債務

美國紐約市一名38歲女子麥金泰爾（Casey McIntyre）日前因不敵卵巢癌去世，而她提前安排好了一篇死後發布的社群媒體貼文，請跟隨者與網友考慮為了她的理想捐款，現在募到了足夠的錢，可以償還其他人的數百萬美元醫療債務。

根據BBC報導與訃聞，麥金泰爾是一位圖書出版商，在企鵝蘭登書屋旗下海雀（Razorbill）出版社當到副總裁兼發行人，2019年開始治療卵巢癌。她跟親友與家人赴維吉尼亞、羅德島與紐約，在安寧療護中度過了人生的最後五個月，並稱此為「美妙」時光。麥金泰爾12日在紐約家中辭世，身後留下了丈夫和18個月大的女兒。

麥金泰爾在宣布自己死亡的IG貼文表示，計畫用償還其他人的醫療債務來慶祝自己的人生，「如果你正在閱讀這篇文章，我已經去世了。我全心全意愛著你們每一個人，我向你們保證，我知道我被愛得有多深…為了慶祝我的生命，我已經安排買盡其他人的醫療債務，接著銷毀債務」。

麥金泰爾還說，在對抗第四期卵巢癌時，她很幸運享有高品質的醫療服務，希望其他人也能得到相同的待遇。

麥金泰爾與家人截至18日已經透過非營利組織「RIP Medical Debt」籌得超過17萬美元（折合新台幣約540萬元），每捐出一美分，「RIP Medical Debt」就會償還1美元的醫療債務，意即麥金泰爾發起的活動已經幫忙清掉了高達1700萬美元（折合新台幣約5.4億元）的未支付醫療費用。

在宣布麥金泰爾過逝的社群媒體貼文中，她的家人附上一個註記，稱他們將於12月在紐約市展望公園（Prospect Park）舉行追思會與「債務紀念大慶」（debt jubilee），藉由匿名購買與免除他人醫療債務來慶祝她的一生。

麥金泰爾的先生格雷戈利（Andrew Rose Gregory）在社群媒體平台「X」（前身為推特）發文，「凱西。我們愛妳，我們想妳，妳走了，妳跟我們在一起，我們將會四處尋找妳」。