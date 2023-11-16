美國參院通過權宜支出法案 聯邦政府停擺風險延到明年1月

在美國聯邦眾議院日前批准後，參議院15日也緊接著通過一項權宜支出法案，將呈交總統拜登在周末的最後期限前簽署成為法律，從而暫時解除聯邦政府即將局部關門的危機，把這個風險延到明年1月。

參院15日深夜以87票支持、11票反對的投票結果，通過眾院議長強生提出的兩階段撥款權宜支出法案，象徵美國國會今年來的第三次財政僵局結束。

這項法案將呈交拜登簽署，拜登預料將在17日午夜的聯邦政府局部關門期限前，簽署為法律。參院多數黨領袖舒默表示，聯邦政府將維持運作，敦促強生繼續追求跨黨派協議。

現在國會兩黨都爭取到了兩個多月的緩衝。民主黨占多數的參院和共和黨掌控的眾院，遭遇的下個期限是明年1月19日，就在愛阿華州召開黨團會議、象徵2024年總統大選開跑的幾天後。

強生提出的兩階段撥款權宜支出法案獲得兩黨支持，既沒有共和黨強硬派不支持的烏克蘭與以色列額外援助措施，也沒有民主黨人反對的立即縮減支出，且不包含墮胎等社會熱議話題，兩黨也能在感恩節假期期間繼續商談邊境安全以及更廣泛支出法案的妥協方案

這項法案將延長軍事建設、退伍軍人福利、交通、住房、城市發展、農業、美國食品藥物管理局（FDA）以及能源和水利項目的撥款至1月19日，而國防部所有其他聯邦部會運作的撥款將於2月2日到期。