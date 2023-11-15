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需求旺到接不完！OpenAI暫停新用戶註冊付費版ChatGPT
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）14日在社群平台X發文說，由於需求太熱絡，已暫停付費版ChatGPT Plus的新用戶註冊服務。
OpenAI 6日在舊金山舉行首屆「DevDay」開發者大會，宣布產品升級、降低AI模型的成本，新增更多功能，並允許用戶構建客製化的ChatGPT，完成特定的個人和專業任務，帶動OpenAI旗下AI工具與服務的需求大增。
奧特曼說：「devday之後的使用量暴增，已超出我們的承載能力，我們希望確保所有用戶都擁有良好的體驗」，但「您仍能在應用程式（App）內登記在訂閱（服務）重啟時的通知」。
OpenAI在開發者大會表示，每周約1億人使用該公司的服務，而且財星雜誌（Fortune）評選的全球500大企業中，逾九成都正在OpenAI的平台上打造工具。
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