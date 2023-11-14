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前CIA探員靠帥氣外表「獵豔」 存500多份迷昏女性照片、影片

聯合新聞網／ 綜合報導
雷曼靠著帥氣的外表吸引女性，再將對方迷姦。圖擷自美聯社
雷曼靠著帥氣的外表吸引女性，再將對方迷姦。圖擷自美聯社

電影《金牌特務》中的探員外型帥氣、身手矯健，現實生活中竟然真的也有這樣的CIA探員。不過這名探員沒有盡忠職守，反而利用自己的外表吸引異性，對超過24名女性下藥迷姦，還拍照片和影片收藏。

據《美聯社》（Associated Press）報導，涉案的美國中央情報局（Central Intelligence Agency，CIA）探員布萊恩．雷曼（Brian Jeffrey Raymond）精通英語、西語和中文，長年被派駐到海外其他國家。47歲的雷曼外型十分精壯，他靠著自己的外語能力在不同國家「獵豔」，受害者多達24人以上。

據報，雷曼至少從2006年就開始有下藥迷姦女性的習慣，檢察官在他電腦中找到近500多份照片和影片，裡面都是失去意識的女性。雷曼會打開她們的眼皮確認對方的意識，撫摸或跨坐在對方身上，受害者多來自墨西哥、祕魯和其他雷曼被派駐的國家。更令人驚訝的是，雷曼不只留下照片和影片，還做了表格紀錄受害者的姓名、種族、身體特徵，行為十分變態。

雷曼的行跡在2020年曝光，當時他透過交友軟體Tinder結識一名女子，那名女子全裸跑到陽台求救，警方到場救出女子，也開始對雷曼展開調查。雷曼面臨25項刑事指控，並已承認其中4項，包含性虐待、脅迫和運輸猥褻物品，他將面臨24到30年的有期徒刑。

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