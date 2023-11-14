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美國安顧問蘇利文：拜登決心與中重建軍事關係

聯合報／ 國際中心／綜合報導
白宮國家安全顧問蘇利文12日強調美中重建軍事文流的重要。(美聯社)
白宮國家安全顧問蘇利文12日強調美中重建軍事文流的重要。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文十二日在接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）「面對國家」節目採訪時表示，美國總統拜登決心與中國重建軍事關係。美國商務部長雷蒙多近日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪，也駁斥美中可能因台灣問題爆發軍事衝突的說法。

去年八月，時任眾院議長裴洛西訪台後，中國切斷兩國軍方溝通管道。記者問到美方是否有信心在本周的拜習會重建和中國的軍事關係，蘇利文說，「這是拜登總統的首要任務」。

商務部長雷蒙多則告訴ＣＮＮ主持人艾曼普，美中「競爭激烈」，但她呼應拜登總統說法，拜登曾稱美國希望和中國競爭而非公開對抗和衝突。雷蒙多說，至少要給中國回應和改變的機會，但她已告訴中方，「在國安議題方面沒有協商空間」，特別是用於製造先進武器的半導體晶片。

拜登 美國 拜習會

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