美政府關門風險 議長提解方

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
距離聯邦政府局部關門期限剩不到一周，新任聯邦眾議院議長強生提出兩階段撥款臨時經費法案。（美聯社）
距離聯邦政府局部關門期限剩不到一周，新任聯邦眾議院議長強生提出兩階段撥款臨時經費法案。（美聯社）

美國距離聯邦政府局部關門期限只剩不到一周時間，共和黨籍的新任聯邦眾議院議長強生11日提出少見的兩階段撥款臨時經費法案，提高了獲參院通過的可能性，也避免共和黨背上政府關門的責任。

國會之前的臨時撥款法案能支應政府運作到11月17日，但之後預算僵局都未能化解，如今兩黨只剩不到一周化解歧見，於是強生提出新的解方。

根據強生提出的方案，部分政府機構運作的撥款法案將延長到明年1月19日，包括退伍軍人事務、能源、農業、運輸及住房與都市發展部等，其他部門經費的法案則延到明年2月2日，目標是推動參院加速審議這些法案。強生說，這個分兩步驟的方案，可讓眾院共和黨人處於最佳位置，爭取保守派的支持。

雖然分兩階段撥款的構想可能遭遇民主黨反彈，也未納入對以色列或烏克蘭的額外援助，但沒有立即大砍支出30%，也未調整美國庇護法律，有望提高在參院過關的可能性。分析指出，強生透過兩步驟的手段擁抱右翼，但又未完全屈服於他們的願望。

風險在於，這項妥協做法也可能兩面不討好。眾院的極右派「自由黨團」成員、德州共和黨籍眾議員羅伊表態反對，指稱計畫沒加上右翼所希望的大幅削減開支。白宮新聞祕書尚皮耶也認為強生的計畫只會增添共和黨內部的混亂。

強生 共和黨 美國

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