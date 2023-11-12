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美參聯會主席：不認為習想攻台

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

綜合紐約時報及英國金融時報十日報導，十月就職的美軍新任參謀首長聯席會議主席布朗，除對中國大陸將對台動武存疑，也希望盡快恢復美中兩軍對話。

十日正訪問日本的布朗在東京說，「我的確認為習近平不是真的想動武奪取台灣」，他會試圖用其他方法達到目的。布朗並提到侵台部隊需搶灘登陸的困難，以及美國盟友必須留意習近平為加強對台施壓所採取的其他行動，不管在軍事、外交與經濟上。

美軍將領和拜登政府的國安高官此前相繼就台海潛在衝突示警，與布朗前述言論形成對比。

例如美國前印太司令部司令戴維森曾稱，中國恐在二○二七年前對台採取軍事行動；現任印太司令阿基里諾呼應稱，中國侵略的威脅比多數人所想的更迫切；國家情報總監海恩斯去年也稱，台灣在二○三○年前將面臨中國迫切威脅；美國空軍上將米尼漢則稱，美中二○二五年恐開戰。

美中正試圖恢復對話，以控管漸趨緊張的雙邊關係，包括兩軍對話。布朗對此表示，「我認為有機會」，「（拜習會時）我們會見到跡象顯示，（恢復兩軍溝通管道）是有利的」。

布朗還透露，他就任時曾致函中國中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立上將，除自我介紹，也提到美方對恢復兩軍溝通管道持開放態度。

美國 美軍 習近平

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