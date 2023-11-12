柯瑞：氣候議題 美中達諒解、協議

美國總統氣候特使柯瑞十日在新加坡的彭博創新經濟論壇中說，美中已就氣候議題達成諒解及協議，即將在杜拜召開的聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28）可望有所進展。

柯瑞與中國大陸氣候變化事務特使解振華，日前在加州會談四天。路透十日引述柯瑞報導，這次「柯解會」氣氛嚴格且認真。

柯瑞坦言曾幾度感到挫折，就像所有談判時都會遇到的狀況。他表示，「我們取得某些非常扎實的諒解和協議，有助此次聯合國氣候高峰會（即ＣＯＰ28），聚焦可再生能源等部分，則使雙方都能為國際社會做出貢獻」。

柯瑞指出，美中相關的協議細節很快就會公布。其一與氣候造成的損失損害有關，計畫讓各國均能贊助基金，以支持面臨氣候變遷衝擊時，補償區域內處境最脆弱的國家地區。至於中國是否將在使用燃煤上有所妥協，柯瑞賣關子說，「各位就等著瞧吧！」他還說，中國目前計畫興建的燃煤發電廠共可生產三六○兆瓦電力，但「他們很努力地設法改變」。

路透報導認為，美中是全球前兩大經濟體，溫室氣體排放量亦最多。兩國達成諒解，對ＣＯＰ28能否達成任何共識，皆具關鍵影響。