海陸空都招嘸人 7成美國人拒上戰場

共和黨民調機構「梯隊透視」詢問美國人若國家面臨重大衝突，是否自願為國上戰場時，百分之七十二受訪者回答不願意，會自願從軍的民眾僅百分之廿一。此項結果來自該機構十月廿三至廿六日實施的調查，即巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列後約半個月，對象為全美一○二九名潛在選民。

美國新聞周刊十日報導，民調顯示絕大多數美國成年人不願為了國家而上戰場。近年來，美國人民對美軍信心逐漸降低，近幾年各軍種均很難達成募兵目標。

今年美國陸軍及空軍招募到的新成員距離募兵目標還少約一萬人，美國海軍距目標則少六千人。自一九八七年以來，美軍現役兵力人數縮水約百分之卅九。

有專家指出，全球局勢動盪不安，美國軍隊員額卻不升反降，何況此時美國高層也很難預料何時必須全面動用軍隊。

美國海軍陸戰隊員出身、現任募兵仲介機構高層的韓德森（Justin Henderson）說，美國派航空母艦打擊群到以色列外海、陸戰隊遠征支隊也行動，「我們同時資助（俄烏及以哈）兩場戰爭，但實際上是派（美軍）官兵親赴戰場，出動無人機到加薩上空，而我們還不確定台灣會發生什麼，因此目前對我們來說是多事之秋，我們不知道接下來將如何發展」。

美國防部發言人史威格曼則說，軍方正盡全力確保讓大多數民眾覺得，加入美軍是具體可行、收穫豐碩的生涯選擇。

據報導，通貨膨脹仍是諸多美國消費者須面臨問題，美軍提供剛入伍的新兵年薪大多僅兩萬（約台幣六十萬元）多美元。