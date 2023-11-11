美軍參謀長聯席會議主席致信北京：願進行雙邊會晤

（德國之聲中文網）美軍參謀長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown）周五對美中兩國軍方聯系的改善表示樂觀，並稱已經向北京寄出了一份介紹信函，表示對雙邊會晤持開放態度。

空軍上將布朗一個多月前剛剛接任美軍參謀長聯席會議主席。他表示自己不認為中國領導人習近平一定想要通過武力奪取台灣，但是也不排除這一可能性。

布朗是在訪問日本期間做出上述表態的，而中國官方也在同一天宣布了習近平訪美的行程。新華社的消息稱，習近平將赴美國舉行中美元首會晤、同時出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。外界將“拜習會”的舉行視為中美兩國尋求穩定雙邊關系的標志。

五角大樓的官員表示，此前中美軍方聯系很大程度上是被北京切斷的，恢復這一溝通渠道對於防止誤判升級為沖突來說至關重要。

“我認為是有機會的……當下個星期總統會見習近平期間，我們收到一些訊號，（對方）可能是存在興趣的”，布朗在東京接受記者采訪時說，“如果有機會，我一定會參與的。”

布朗並未言明他所說的介紹信函具體實際給了中方的哪一位官員。不過中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立可能是與其相對應的中國軍隊將領。布朗還表示，自己發出的就是一封標准格式的介紹信函，大致就是告訴對方“我上任了，我願意開通一條交流渠道”。

美國官員同時也指出，盡管兩國軍方開始恢復一些聯絡，但是開展實質性的雙邊對話恐怕還需要一些時日。

台灣問題

華盛頓和北京之間的分歧存在於很多領域，包括台灣問題和南中國海主權爭議。路透社指出，新任的美軍參謀長聯席會議主席布朗似乎在淡化對習近平在“武統台灣”方面的決心，部分也是因為這一行動在軍事上難度很高。此前中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）此前曾經披露稱，習近平已經下令解放軍在2027年做好采取“武統”行動的准備。

“我不認為習近平一定想要通過武力奪取台灣。他可能會嘗試以其他方式來達到目的”，布朗在日本接收采訪時說，“我同時也相信，用軍事手段攻取台灣，實施大規模的兩棲作戰行動並非易事。”

布朗曾經擔任過美軍亞太地區空軍司令，此前也曾經和中國人民解放軍的將領進行過會晤。

在中國國防部長李尚福被免職之後，有消息稱，現任中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立有可能會接替這一重要職位。

李尚福在2018年被美國列入制裁名單，但是59歲的劉振立未受到任何的西方制裁。

路透社指出，任何旨在改善與美國軍方之間關系的舉動，都將是由習近平做出決策。他也是中國最高軍事領導機構——中央軍委的主席。

（路透社）

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】