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美國男盲腸炎手術誤割結腸暴瘦40磅 靠人工肛門排泄：地獄般1年

香港01／ 撰文：房伊媚
美國一名男子2022年12月6日到醫院接受盲腸炎手術時遭誤割部份結腸。他其後暴瘦40磅，須靠人工肛門排泄，他正控告涉事醫生。（示意圖／Ingimage）
美國一名男子2022年12月6日到醫院接受盲腸炎手術時遭誤割部份結腸。他其後暴瘦40磅，須靠人工肛門排泄，他正控告涉事醫生。（示意圖／Ingimage）

美媒11月3日稱，美國華盛頓州（ State of Washington ）湖森林公園市（ Lake Forest Park，暫譯）一名男子2022年12月6日到醫院接受盲腸炎手術時遭誤割部份結腸。他其後暴瘦40磅，須靠人工肛門排泄。他正控告涉事醫生。

美國哥倫比亞廣播公司（ CBS ）旗下電視台KIRO7於11月3日稱，72歲的皮亞諾（ George Piano ） 2022年12月6日因腹痛前往華盛頓大學醫療中心-西北（ University of Washington Medical Center – Northwest，暫譯），確診為盲腸炎（ Appendicitis ）。他因此接受盲腸炎手術，切除闌尾。但他翌日發現腹痛情況比入院前更嚴重。

↓ 圖為皮亞諾與他的妻子 ↓

根據法庭檔，皮亞諾腹痛加劇的原因是醫生在手術期間切除他一部份結腸，留下發炎的闌尾，也刺穿結腸。加州（ California ）外科專家哈裡斯（ Hobart Harris ）分析這個案，指他相信為皮亞諾做手術的外科醫生將乙狀結腸誤認成闌尾，並在嘗試分開闌尾底部時刺穿乙狀結腸。

皮亞諾表示，他其後須再接受4次手術，須靠人工肛門和造口袋排泄，同時承受劇烈的疼痛。他指在這近一年期間，他暴瘦40磅，留院53天，出現焦慮以及短期記憶喪失的問題。他更要推遲接受癌症治療

他說：「這是地獄般的一年。」

延伸閱讀：

韓國整容業「幽靈醫生」亂象 曾手術半途偷換人害男大學生喪命

膽石｜無膽≠無膽汁？ 醫生解構膽石成因 對付膽石只有一個方法！

文章授權轉載自《香港01》

手術 腹痛 癌症治療 美國

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