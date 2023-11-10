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首載人繞月飛行任務指揮官鮑曼過世 享耆壽95歲

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
前美國太空人鮑曼（FrankBorman）過世，享耆壽95歲。
前美國太空人鮑曼（FrankBorman）過世，享耆壽95歲。

美國國家航空暨太空總署今天說，前美國太空人鮑曼（FrankBorman）過世，享耆壽95歲。鮑曼曾指揮首次載人繞月飛行任務寫下歷史，並在經濟嚴重動盪之際擔任東方航空董事長。

路透社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）在官網聲明中表示，鮑曼本月7日在蒙大拿州比靈斯（Billings）過世。鮑曼在1960年代兩度上太空，一共在太空待了近20天。

鮑曼1928年3月14日生於印第安納州加里（Gary），曾是還在世的美國太空人中最年長者，在他過世後，這個頭銜如今交棒給羅維爾（JamesLovell），羅維爾目前也是95歲，但比鮑曼小11天。

鮑曼從小就對飛機著迷，在他仍於亞利桑那州求學時，靠著送報紙籌錢上飛行課程。

1950年自俗稱「西點軍校」的美國軍事學院（U.S.Military Academy）畢業後，鮑曼成為美國空軍戰機飛行員。如同他那個世代的多數太空人，鮑曼先是接受試飛員的訓練，然後才在1962年入選NASA第2組太空人。他曾在自傳中表示，那樣的經驗十分關鍵。

他說：「在成為菜鳥太空人前，我們已是飛行員老手，那讓一切變得不同。」

鮑曼首次太空飛行是1965年擔任雙子星7號（Gemini 7）指揮官，執行為期14天的任務。

3年後，鮑曼成為首次執行月球軌道任務阿波羅8號（Apollo 8）的指揮官，與兩名太空人一起繞月飛行10圈。

鮑曼1970年從NASA和空軍退役，成為東方航空公司（Eastern Airlines）的顧問，1975年擔任東方航空執行長，隔年再獲任命為董事長。

他的首波行動包括在習慣領高薪的航空業中，進行首次薪資凍漲，但他藉由將獲利分享給員工，來減緩此舉帶來的衝擊。

東方航空1984年說公司在5年內虧損了3.8億美元，鮑曼因不顧公司虧損，繼續執行所費不貲的機隊現代化計畫而飽受批評。

東方航空後來雖轉虧為盈，但獲利情況並非特別突出，公司1985年賺了630萬美元，一年後，公司的財務問題迫使鮑曼在公司外部尋找解決方案。東方航空同意被「德州航空控股公司」（Texas Air Corp）收購，德州航空控股公司成為美國最大航空控股公司。

鮑曼1986年宣布退休。

在阿波羅8號任務50週年紀念時，鮑曼和新聞媒體Politico談到美國的太空計畫，他說自己支持火星任務構想，但試圖讓人移民到火星「很荒謬」。

太空人 美國 NASA

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