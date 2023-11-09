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紐時總訂戶數突破1,000萬人 訂閱與廣告營收雙雙報喜

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
紐約時報上季營收優於預估，總訂戶人數也正式突破1,000萬人。路透
紐約時報上季營收優於預估，總訂戶人數也正式突破1,000萬人。路透

紐約時報上季營收優於預估，總訂戶人數也正式突破1,000萬人，激勵股價8日收盤大漲6%。

紐時8日公布，第3季營收比去年同期成長9.3%至5億9,830萬美元，經調整後每股盈餘37美分，都高於市場預期，主要拜廣告市場復甦，以及統整報紙、產品評論網站Wirecutter、the Athletic、Cooking及Games應用程式等服務的包裹訂閱方案訂戶增加所賜。

紐時執行長萊維恩（Meredith Kopit Levien）表示：「在第3季，我們看到從促銷方案進階到更高價格的包裹訂戶數，為歷來最多。」他預期未來幾年將有至少半數訂戶訂購包裹方案。

紐時表示，目前訂戶數已達到1,010萬人，更接近2027年底前要衝到1,500萬人的目標。該公司第3季增添21萬名純數位訂戶，比第2季的18萬人加速成長，也使純數位總訂戶數增至970萬人。

紐時表示，上季訂閱營收年增16%至4億1,860萬美元，高於預估。在這段期間，包裹訂閱方案的平均每位訂戶帶進12.81美元，多於純數位的平均每位訂戶營收9.28美元。

上季廣告營收年比成長6%至1億1,710萬美元，數位廣告營收年增6.7%至7,500萬美元，也都超越華爾街預期，顯示廣告銷售市場回升。但紐時預期本季廣告營收將下滑4%~8%，數位廣告營收的減幅可能為低到中間個位數百分比。

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