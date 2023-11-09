川普點名背叛者 勝選將報復

華盛頓郵報報導，川普及其盟友已開始籌算特定計畫，一旦他二度當選總統班師回朝，就職日起動用聯邦政府來處罰批評他的人及反對者，部署軍隊對付民間示威；他第一次擔任總統起用的官員而最近批判他的人，如前幕僚長凱利、司法部長巴維理及參謀首長聯席會議前主席密利，統統跑不掉。

報導說，川普已點名他想調查或起訴的人，而由盟友起草計畫，可能在就職日就援引「叛亂法」，部署軍隊對付民間示威。

消息人士指出，近幾個月川普對其顧問及朋友說，他打算下令司法部，偵辦第一次當總統時任命而這段期間膽敢批評他的人，此外還談到起訴聯邦調查局及司法部官員。

川普公開表明，會任命特別檢察官追訴拜登總統及其家族；川普多次指控他們貪腐，但提不出證據。

知情人士透露的川普核心圈內部通訊顯示，這些計畫很多外包給華府右翼智庫聯盟「二○二五專案」去做；這個聯盟在設想計畫，包括起草行政命令，依叛亂法在國內部署軍隊；該一八七一年更新的法條容許總統得以在國內部署軍隊來執法。

川普選戰陣營發言人史蒂芬．張拒絕回答這些川普及盟友討論中的行動，只表示川普專心致志於擊潰共和黨內初選對手，進而擊敗「狡猾的拜登」；他說川普向來支持法律與秩序，捍衛憲法。

川普目前在四個州面臨九十一項刑事罪名，他宣稱這些罪名都是編造，目的是對他造成政治傷害。他十月在競選時公開表示，把政敵抓起來是「第三世界的伎倆」，既然對手這麼做，「那我也可以」。

紐約時報五日公布民調指出，在二○二四年大選最具關鍵影響的喬治亞、密西根、賓州等六個搖擺州，拜登在其中五州民調落後川普，情勢對拜登不妙。如果明年投票結果和這項民調一致，川普很可能當選，美國媒體因此開始關注川普當選後會做什麼。